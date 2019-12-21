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南僑立下2025營收250億目標　匯損影響前11月每股賺3.21元

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▲南僑集團會長陳飛龍表示，中美貿易戰挑戰仍劇，但南僑有信心能將危機變轉機，並立下2025年合併營收挑戰250億元的目標。（圖／記者湯興漢攝）

▲南僑集團會長陳飛龍表示，中美貿易戰挑戰仍劇，但南僑有信心能將危機變轉機，並立下2025年合併營收挑戰250億元的目標。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

食品大廠南僑集團會長陳飛龍表示，中美貿易戰衝擊全球經貿發展，南僑也受到匯兌損失等影響，但有信心能將危機變轉機，明年合併營收上看200億元大關，更立下2025年挑戰250億元營收的目標。

為搶攻高端烘焙市場，南僑集團近期於桃園龜山廠區啟動中華點心產品產線，陳飛龍說，以冷凍麵糰製作的蘿蔔絲餅、一口酥與蟹殼黃等點心，團隊目前已開發將近289個品項，鎖定飯店、餐廳等商旅業客戶。

請繼續往下閱讀...

另外，深耕泰國市場多年的南僑集團，在泰國成立泰南僑，有鑑於泰國是世界米倉，將泰國米做成米果外銷大受歡迎，過去五年營收平均成長幅度超過三成，集團決定再擴建新廠打造嬰兒米果產線，搶攻大陸的婦幼市場。

針對南僑泰國廠產能，陳飛龍指出，泰國廠第一座新廠房已在今年第四季完工，產線新設備陸續進駐佈建，新廠產能規模更勝以往，有助明年泰國南僑營收成長。

「白人食品行業雖然很大、品牌很強，但用米做產品還不是很強，勢必要從我們這裡得到幫助，所以南僑能做到ODM的生意，相關製造技術也還在自己手裡，技術還是一直領先。」陳飛龍說。

依據財報，南僑累計前11月營收新台幣165.08億元，與較去年小增100萬元；不過受到所得稅費用增加及匯損侵蝕，自結稅後淨利為7.94億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.21元，略低於去年同期3.47元。

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