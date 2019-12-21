12歲目睹媽媽遭性侵！少年密謀6年復仇計畫　當街持刀狂刺兇手

▲印尼少年為了替母親報仇而殺人（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

印尼一名18歲的少年，因國中時目睹母親遭到性侵，因此懷恨在心，在連續跟蹤兇手1個月後，終於逮到機會，在路邊持刀對兇手狂刺，導致兇手送醫後仍不治身亡。

Teen spies on man 'who raped his mum' before stabbing him to death in street https://t.co/E2bpvYVjzA pic.twitter.com/Hylt8tCZxU — Daily Mirror (@DailyMirror) December 20, 2019

綜合外媒報導，現年18歲的里揚托（Maulud Riyanto）6年前親眼目睹母親遭性侵，而當年村內的長輩解決了這個性侵案，但里揚托仍對現年49歲的法迪拉（Yasin Fadilla）懷恨在心，因為這件事造成他很大的精神創傷。

因此，他決定策劃一場復仇行動。里揚托先在印尼東爪哇岩望（Pasuruan）監視法迪拉長達一個月，具體掌握他每天的移動路線。

18yo Student Kills Man Who Raped His Mom Six Years Ago After Stalking Him For a Month https://t.co/Z9rYC5MN1v — WORLD OF BUZZ (@WORLDOFBUZZ) December 20, 2019

埋伏多日，里揚托終於找到空檔，在法迪拉落單時，拿著早已準備好的刀朝他狂刺，導致法迪拉失血過多身亡，最後里揚托也在17日遭到警方逮捕。里揚托向警方表示，「我12歲時看見他性侵我媽媽，從那時起我就對他恨之入骨。」

警方目前也還在調查，里揚托的母親對這場復仇計畫是否知情，以及當年的性侵案是否有「被和解」。

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