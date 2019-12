5歲童上課失蹤…師Call母親「來自己找」　馬桶內躺半截溺屍「口鼻塞滿屎」

▲5歲的科馬佩被發現溺死在故障馬桶。(圖/翻攝自推特下同)

記者陳亭伃/綜合報導

寶貝小孩送去上學,卻成一具馬桶溺屍。南非波洛克瓦尼(Polokwane)日前一名5歲小男孩被學校通報失蹤,並要求家長到校協尋,沒想到男孩母親到場後不久,發現在學校一處封閉的廁所內,發現了兒子的屍體,有半截都泡在馬桶內,垂著一隻胳膊在外面,死狀相當悽慘。對此男孩母親要求賠償卻遭到學校打折扣。

根據英國《太陽報》報導,年僅5歲的科馬佩(Michael Komape)在案發當天去學校不久後,他的母親就接到了學校電話,稱找不到科馬佩,希望家屬可以來學校協助尋找。科馬佩母親急忙趕往學校後,老師表示,「校園內幾乎都找過了,但是就沒有看到孩子的蹤影。」且一度不讓科馬佩的母親進到一塊限制區。

▲學校的馬桶已故障,卻發生意外。

就在科馬佩的母親著急同時,另一名孩子告訴她,科馬佩掉進「馬桶」裡了,於是她決定將校園內所有的廁所都找過一遍,果然在一處已經故障的廁所內,看到半個栽進馬桶內的小孩身影,且有一隻胳膊就掛在骯髒的馬桶外面。科馬佩的母親上前一看,發現竟然是自己的兒子,已經口吐白沫的溺死。

警方人員到場後,確定科馬佩已經死亡,解剖後發現,科馬佩的呼吸道幾乎都被糞便卡住,最後死因為溺斃身亡,口中還有泡沫。科馬佩的家人難過表示,若是一處故障的廁所就該禁止兒童進入。校方則回應一切很單純的只是意外。事後科馬佩家屬要求約台幣620萬的賠償金,但卻遭到校方拒絕,更表示,「事情已經發生,那就這樣的吧,我也不是上帝。」只願意給科馬佩家人約台幣200萬的賠償金。

