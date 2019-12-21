男友搜尋「火車女孩」　竟挖出20年前女友離奇失蹤案…親爸認親淚求原諒！

▲戈里娜因為男友透過網路找到失散20年的父母。（圖／翻攝自Комсомольская правда下同）

記者陳亭伃／綜合報導

白俄羅斯20年前一名父親帶著4歲的女兒搭火車，因為勞累不小心打了瞌睡，一覺醒來女兒卻已經失蹤，當時夫妻相當緊張的動用許多方式想要找到女兒，但隨著時間過，他們只能告訴自己或許小孩「已經被殺害了」，直到20年後竟然透過網路，親生女兒奇蹟的回到身邊。

根據英國《每日郵報》報導，現年24歲的戈里娜（Yulia Gorina）20年前與父親搭著火車準備從明斯克到奧西波維奇（Asipovichy），卻沒想到戈里娜的父親在路途上睡著了，起床時發現女兒已經不見蹤影。夫妻倆花了大半輩子的時間找尋女兒，也沒有放棄希望，然而最後卻都失望收場，也只能告訴自己「或許女兒已經遭到殺害」。

▲當時的尋人啟事。

直到20年後，已經生活在梁贊（Рязань）戈里娜，在31歲男友克尤科夫（Ilya Kryukov）的幫助下，在網路上不斷搜尋「火車女孩」，沒想到卻意外發現一個尋人啟事，其失蹤日期以及故事背景都跟戈里娜非常的相像，於是決定請求警方協助。

當戈里娜的父母親在警局與她相見時，交換了彼此的資訊，都意外地符合，接著做的DNA檢測結果，也確定戈里娜就是他們的親生女兒，這讓戈里娜的父母親相當開心。警方表示，目前還不清楚戈里娜是如何從奧西波維奇到梁贊，而她在梁贊被送進的孤兒院，之後被領養，過著另外一個不同的人生，如今能跟親生父母親相認，根本就是奇蹟。

戈里娜的母親看到失蹤多年的女兒，開心的不停哭泣擁抱。戈里娜的父親也表示，希望女兒可以原諒他們過去的疏失，因為從她失蹤到現在，一直都相信總有一天家人會再團圓。