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台商根留台灣再添一樁　美喆擬建台南新廠後年投產

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▲面對中美貿易戰的挑戰，美喆國際加速投入SPC石塑地板產線布局。（圖／美喆國際提供）

▲面對中美貿易戰的挑戰，美喆國際加速投入SPC石塑地板產線布局。（圖／美喆國際提供）

記者林淑慧／台北報導

台商回台投資一波波，國際石塑地板大廠美喆國際通過台南新廠投資計畫，預計總投資金額達25.13億元，規劃建置SPC石塑地磚產線，產能將較中國東莞廠既有SPC產線倍增，目標2021年第一季正式投入生產。

美喆國際主管表示，為響應台商回台投資優惠政策，已順利取得經濟部「歡迎台商回台投資行動方案」台商資格核定函，未來將可獲融資利息補貼及其他優惠，增添營運資金使用之彈性，該投資案可望創造本國245個就業機會。

請繼續往下閱讀...

美喆進一步表示，從營運及未來業務發展的成長軌道來看，產區產能分散將有助於緩和全球貿易保護主義對公司造成的不確定性因素，並可望在未來外銷ODM代工及自有品牌業務的產能調配上發揮更良好的彈性空間。

在中美貿易戰高關稅影響下，美喆積極調整美國地區市場經營策略，美喆在LVT、SPC石塑地磚產品技術領先優勢，以及策略性接單調整，目前美國市場營收比重仍保持在10.24％水準。

展望2019年第四季，除持續拓展SPC產品於中國、台灣與歐洲地區業務接單表現，以期帶動SPC產能稼動率穩步提升，除此之外，美喆-KY仍致力拓展自有品牌業務以挹注整體營運良好表現，包括台灣地區隨著新產品上市擴大出貨表現，看好中國大陸地區穩步擴增自有品牌經銷據點、擴大異業結盟合作等策略效益持續顯現。

另外，在大陸市場方面，美喆-KY近年保持雙位數銷售成長力道，近期已正式啟用美喆東莞廠智能化倉儲中心，以提升倉儲物流效率並結合自動化產線生產，創造自有品牌業務有利發展利基；外銷ODM業務除歐洲地區銷售隨著客戶備貨力道穩健，以及日本地區隨著東京奧運效應帶動客戶訂單需求逐步提升等，可望帶動集團未來良好銷售表現。

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