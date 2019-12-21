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為35年前的殺警案自清　國民黨彰化立委蕭景田的真心告白

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▲國民黨籍立委候選人蕭景田發文宣自清殺警案心路歷程。（圖／記者唐詠絮攝）

▲國民黨籍立委候選人蕭景田發文宣自清殺警案心路歷程。（圖／立法委員候選人蕭景田競辦提供）

記者唐詠絮／彰化報導

中國國民黨彰化縣第4選區立委員候選人蕭景田，也是現任全國農會理事長重披戰袍與民進黨立委陳素月角逐，面對網軍及對手黨中央陣營不斷的用「殺警」案來抹黑攻訐他，20日下午推出唯一一波文宣「真心．蕭景田」，在這本小冊子中詳述一路走來的心路歷程，讓選民更清楚他的為人與真心。

蕭景田指出，每到選舉，就有許多關於他過去發生的事被拿來大做文章，讓選舉失焦，選舉應是要向大眾論述個人政見、理念，但很多候選人停滯在3、40年前，並把所有事件放大解讀、抹黑，因此，除了想藉由小冊子說明自己的政見理念，也希望把綠營拿來操作攻擊抹黑的事件，一次說明清楚，相信現在的選民是明智的，希望大家看到最真實的蕭景田。

▲國民黨籍立委候選人蕭景田發文宣自清殺警案心路歷程。（圖／記者唐詠絮攝）

▲國民黨籍立委候選人蕭景田抽到5號。（圖／記者唐詠絮攝）

20日下午推出唯一一波文宣「真心．蕭景田」，內容除了就農業、青年返鄉就業、教育等提出自己的見解，也針對對手一直在攻擊、抹黑他是「黑道」， 蕭景田在小冊中陳述「1件35年前的刑案，成為人生中的原罪，無論如何辯白都是夢靨」，並指「面對過去，用盡力氣來償還」，他說，從人生最黑暗到默默行善，現在「可以成功，因為他改過遷善」。

第四選區有7人參選，是彰化4選區中競爭最為激烈的地方，蕭景田曾任鄉長、議員及立法委員，但2012年參選立委以800多票敗給了魏明谷，連任失利後，將地方民代角色轉往國民黨黨中央，擔任中常委為地方發聲；而陳素月此次打出「骨力」在上屆立委中以57%的高得票率大勝國民黨推出的卓伯源，為地方爭取建設，在此次選戰中大打政績牌，更為農民爭取權益，深耕基層民意基礎雄厚，要奪下這一席，對2人而言都是一場硬仗。

▲國民黨籍立委候選人蕭景田發文宣自清殺警案心路歷程。（圖／記者唐詠絮攝）

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