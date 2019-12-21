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印度反《公民法》示威至少14死！　抗議者燒車控獨裁總理分裂國家

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▲▼印度反「公民法」示威至少14死。（圖／路透）

▲ 民眾上街抗議政府通過《公民身分修正法》。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度《公民身分修正法》（CAA）向來自阿富汗、巴基斯坦及孟加拉6個宗教團體移民授予印度國籍，卻將穆斯林排除在外，點燃人民怒火。包括首都新德里在內的多個城市20日共有數十萬民眾走上街頭抗議，演變成暴力衝突，死亡的抗議者人數上升至14人，還有數十人受傷。

當地警方18日起禁止民眾在新德里部分地區及其他城市舉行公共集會，切斷網路服務，試圖平息騷亂，但全國各地至少有4000人因違反禁令被居留，大多發生在北方邦。北方邦發言人20日稍晚指出，抗議者與警方發生衝突，造成6人死亡。當地高級警官拉伊（Dinesh Rai）宣稱，其中2人是在密拉特被殺，當時有人在屋頂上開槍，但警方沒有對示威者開槍。

▲▼印度反「公民法」示威至少14死。（圖／路透）

▲▼ 示威者焚燒汽車；防暴警察出動。（圖／路透）

▲▼印度反「公民法」示威至少14死。（圖／路透）

數千名抗議者自賈瑪清真寺展開遊行，在老城區與警方發生衝突。根據禁令，示威者不得遊行至市中心，警方因此出動高壓水柱及警棍驅散，設置路障阻止人群前進。抗議者則點燃一輛汽車，向數百名防暴警察丟擲石塊。

36歲示威者西迪基（Naaz Siddiqui）向《國家報》（The National）指出，「總理莫迪（Narendra Modi）就像希特勒一樣，表現得像個獨裁者，分裂印度教徒與穆斯林。我們抗議是為了讓大家聽到我們的聲音，希望政府聽到我們的聲音，不會讓政府把國家分裂成印度教徒和穆斯林。」

18歲學生漢姆札（Mohammad Hamza）表示，「這不僅是一場穆斯林的戰鬥，也是拯救我們國家的戰鬥。莫迪試圖分裂我們。CAA違反保障人人平等的第14條法律，更歧視穆斯林。我們要求重新修法，將穆斯林納入其中。」

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