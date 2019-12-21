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川普簽了！《國防授權法》預算達7380億　台大選後須提「中國干預報告」

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▲▼美國總統川普簽署《國防授權法》。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普簽署《國防授權法》。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國聯邦眾議院11日通過2020財政年度《國防授權法》（NDAA），參議院17日以86票贊成、8票反對通過。美國總統川普今日簽署法案生效。這份法案要求，台灣明年大選後的45天內，美國國家情報總監應提交相關報告，說明中國是否干預台灣選舉，以及美國又該如何應對。

川普在安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）表示，2020年美國的國防預算將達7380億美元，超越草案中的7180億美元，更創下美國歷史紀錄。除此之外，川普也宣布，美軍將成立「太空軍隊」（US Space Force），根據法條，所謂的太空軍會在美國空軍部之下運作，一如陸戰隊歸於海軍部之下。

川普對這項法案期待極高，先前就曾發文指出，要求國會立刻將所有優先事項納入，只要他收到法案就立刻簽署。

另外，《中央社》報導，《國防授權法》法案要求國家情報總監在台灣大選後45天內，必須向國會報告中國的干預或破壞行動，以及美國為防止這類事情發生所做的回應，並且必須描述美方情報機構如何以技術及物質，和台方進行協調，支援台灣辨識及反制中方的影響行動。

►美參院通過《國防授權法》　台灣大選後45天內須提「中國干預報告」
►美眾院通過「國防授權法」　建議強化台灣軍事能力、網路安全
►駐韓美軍不得少於2.85萬人！　美參眾兩院達成協議「聖誕節前表決」

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