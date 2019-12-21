　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本民調出爐：對南韓沒好感「首破7成」　對中國親近只占22.7％

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼日本,日本街頭。（圖／Pixabay）

▲日本人普遍親美疏中。（圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本自1978年開始，每年都會對民眾進行「外交相關輿論」調查，藉以了解國民對鄰國的觀感。本月20公布的調查結果顯示，日本民眾對中國「沒親近感」比率約74.9％，對南韓「沒親近感」者則達首度達到71.5％，創下調查以來最差紀錄。

《中央社》報導，日本內閣府瑜10月19日至30日，針對18歲以上3000位民眾調查，有效樣本1608人，並於20日公布「外交相關輿論」調查結果。內容提到日本人民對南北韓、中國、美國和俄國的觀感。

據顯示，日本民眾對南韓的「沒親近感」比2018年攀升13.5個百分點，來到71.5％，是1978年實施以來最差的一次。對於日韓關係「不覺得良好」的人則佔87.9％，相較2018年增加22.2個百分點；一般認為，這是日韓在歷史糾結上產生嚴重對立的影響，其中又以二次大戰時，韓國人民被日本企業強徵成「徵用工」留下來的遺毒。

至於中國，日本民眾仍普遍覺得「沒親近感」，比例高達74.9％，但已比2018年下較1.5個百分點。認為中日關係「不覺得良好」的人佔75.5％，相比去年少2.6個百分點。日本民眾對中國「感到親切」者只佔22.7％，對美國「感到親切」者則佔78.7％，對俄羅斯則是20.8％，三者都比2018年的調查結果還高。

針對北韓，日本民眾關心的是向，以「日人遭綁架」最高，比例達77.6％，再來就是北韓頻頻試射的「彈道飛彈」，佔70.3％。

ET快訊
正妹空姐穿國旗裝挺韓！高鐵一路南下：看到很多韓粉超感動
4386人死亡「史上最恐怖船難」　船體找到了…沉寂海底畫面曝
前女團成員單飛解約　「新加坡5天伴遊」驚人價碼曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

均溫41.9度！消防員火場喪生　總理被爆「夏威夷渡假」道歉了

美郵輪旅遊聖地相撞！甲板碎裂、乘客撤離　衝撞影片曝光

先撇彈劾案！裴洛西邀川普「2月4日」發表國情咨文　他大器秒答應

4300人死亡「史上最恐怖船難」　船體殘骸曝光…美調查團：家屬能安心了

日本民調出爐：對南韓沒好感「首破7成」　對中國親近只占22.7％

川普簽了！《國防授權法》預算達7380億　台大選後須提「中國干預報告」

前最美小姐！美國女師和15歲少年互傳「上空下露照」　被逮痛哭：我很寂寞

北韓嗆送「聖誕大禮」　美最高將領：美軍已經準備好接招

挪威第一巨乳　「處女單曲」準備衝上排行榜冠軍

「驚奇隊長」主持脫口秀　波濤「胸」湧觀眾「驚」呆了

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

再停前面一點...運將反譙五字經 她踹車門回擊遭狠摔「趴地毀容」

高速闖紅燈！警目測罰危險駕駛 他怒討拍「不合理」遭畫面神打臉

池昌旭暖男形象超反差！　公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

妳是我的！正妹主人坐地上追劇　英鬥腳抬高高背後突襲：尿下去

老公答應上節目只因「房貸」　陳意涵傻眼：通通剪進去！

均溫41.9度！消防員火場喪生　總理被爆「夏威夷渡假」道歉了

美郵輪旅遊聖地相撞！甲板碎裂、乘客撤離　衝撞影片曝光

先撇彈劾案！裴洛西邀川普「2月4日」發表國情咨文　他大器秒答應

4300人死亡「史上最恐怖船難」　船體殘骸曝光…美調查團：家屬能安心了

日本民調出爐：對南韓沒好感「首破7成」　對中國親近只占22.7％

川普簽了！《國防授權法》預算達7380億　台大選後須提「中國干預報告」

前最美小姐！美國女師和15歲少年互傳「上空下露照」　被逮痛哭：我很寂寞

北韓嗆送「聖誕大禮」　美最高將領：美軍已經準備好接招

挪威第一巨乳　「處女單曲」準備衝上排行榜冠軍

「驚奇隊長」主持脫口秀　波濤「胸」湧觀眾「驚」呆了

2週前從歐洲返台！韓粉激昂喊「這是小錢」：為了救我們的國家花再多都願意

挺韓氣勢嚇死人！國旗上印「韓國瑜簽名肖像」　粉絲搭遊覽車一路搖旗吶喊

許紹洋隔18年再唱《花香》！　站薰衣草中現身…網一聽爆哭：你還是那個季晴川

用愛與音樂擁抱部落孩子　師鐸獎奪主帶原住民孩子遠征國際

終極版／一秒美哭..「北部10處耶誕亮點」燈海隧道、最高聖誕樹

電子書營收破億！　Readmoo公布2019年度閱讀報告：男重實用、女重心靈

揪「一藍一紅襪」潛伏罷韓陣營作怪　工程師到案：我只想看韓粉反應

民進黨強推反滲透法　柯文哲：沒講清楚會有反效果

謝龍介元旦約大家到台南公園升旗　韓國瑜將出席共襄盛舉

湯鮮粉Q、料澎派！特搜胡志明4大河粉店...第2間柯林頓也吃過

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

國際熱門新聞

杜特蒂翻臉下令：佔領所有爭議菲島嶼！

橘色蛛蜂獵食大蜘蛛　澳網友一看嗨爆

街上滑倒　她躺等救護車6小時身亡

4300人亡最恐怖船難　殘骸找到了

生1個殺1個！27歲女5年產4嬰全殺光

前最美小姐！女師和男學生「裸照熱線」被逮

爽收完90萬禮金…新人秒取消婚禮！

驚奇隊長波濤「胸」湧主持脫口秀

新潟女童案凶手買乳液抹屍體性侵

老婦冰箱藏10年夫屍　他留謎樣遺書

少年教室殺同學　長期被霸凌失控

NDAA預算達7380億　須提中國干預報告

挪威第一巨乳發單曲　正衝向榜首

30年「成人片不倒翁」破9千人斬　驕傲臉曝4大密技

更多熱門

相關新聞

20萬分之一　日本漁民捉到白海參

20萬分之一　日本漁民捉到白海參

日本三重縣志摩市的水族館「Shima Marineland」收到一隻由漁民捕獲到的「白海參」，全身白泡泡的，水族館因為牠相當罕見，決定展示在館中。

阿金戴頭套　同伴眼紅搶當獅子王

阿金戴頭套　同伴眼紅搶當獅子王

盼中美簽協議前先放人！耿爽回應

盼中美簽協議前先放人！耿爽回應

林右昌強烈使命感：第二任更拼　

林右昌強烈使命感：第二任更拼　

北京限狗令「大型犬」限3日消失

北京限狗令「大型犬」限3日消失

關鍵字：

日本民調中國南韓

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金鐘男主持「約砲持毒」　信義區被逮

3歲女兒不像他！男一驗DNA怒告　妻也震驚

獨／交往2年　瑤瑤東區街頭怒吼韓籍男友「跟我分手吧！」

「暗黑王祖賢」賣淫遇奧客凌辱不敢報案

吃火鍋吃到保險套…他拍照公審竟賠3萬給店家

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

14歲國二女遭41男性侵！崩潰自殺反被惡警羞辱

巧固球國際賽！台灣國旗遭撤換五環旗

前女團成員單飛解約伴遊驚人價曝光

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

小隊長酒後性侵女同事　判刑12年定讞

季芹籌千萬舉家搬國外　驚曝王仁甫退團5566時間

杜特蒂翻臉下令：佔領所有爭議菲島嶼！

14天爽瘦1.2kg！冬天「懶人減肥法」曝光了

Line群踢人被尋仇　老闆持刀1打6

更多

最夯影音

更多
遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己
地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面