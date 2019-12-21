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前最美小姐！美國女師和15歲少年互傳「上空下露照」　被逮痛哭：我很寂寞

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▲▼前肯塔基州小姐貝爾斯(Ramsey Bearse)，因為傳裸照給15歲男學生被捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲前肯塔基州小姐蓓兒絲（Ramsey Bearse），因為傳裸照給15歲男學生被捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國中學美女教師蓓兒絲（Ramsey Bearse），曾在2014年獲得肯塔基州小姐的美譽，卻因為私下用軟體和15歲男學生互傳辛辣裸照被抓包，落得在法庭上狼狽認錯。蓓兒絲表示，自己最初是把裸照傳錯人了，但男學生回說還想要看更多，在不得已的情況下只好再多傳幾張。

美媒《CBS》報導，蓓兒絲2014年以娘家姓卡本特（Carpenter），參加肯塔基州的選美大賽，並以24歲的年紀贏得肯塔基州小姐的美譽。當年9月13日，她被人拍到一身深藍色無袖牛仔服裝，出席在紐澤西的一場遊行，還撐傘亮麗地對著鏡頭揮手。

5年後，現年29歲的蓓兒絲被指控2018年8月到10月間，在知名通訊軟體Snapchat上，和15歲少年互傳上空裸照和下體照片，她個人就至少傳了4張胸部裸露的照片。蓓兒絲17日出庭時辯稱，少年的名字就在丈夫的旁邊，她原本要傳給丈夫增加情趣的裸照，才會不小心落到少年手上，但沒想到對方竟然還要更多，「我怕沒有辦法安撫他的情緒」，才會繼續傳；2人互傳私密照近2個月後，才被少年父母無意間發現。

「因為我是個成年人，而他只是個青少年」，蓓兒絲在庭上哭得面頰都紅了，「是我的錯，我接受所有的責備，這就是我犯下錯誤的前因後果。我全搞砸了。」她表示，自己會犯下這種錯，是因為隨丈夫到外地居住，沒家人也沒朋友，丈夫又長年不在身邊，沒人關係的女子心裡很孤單。

西維吉尼亞（West Virginia）安德魯傑克森中學（Andrew Jackson Middle School）得知其況後，已將蓓兒絲停職，並透過學校體系的發言人對外證實，她本人已經不在該校工作。蓓兒絲如今面臨最高2年徒刑，即便獲釋也會被判緩刑50年，終身被登記為性罪犯，一切只等法官定槌。

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