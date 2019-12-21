北韓嗆送「聖誕大禮」　美最高將領：美軍已經準備好接招





▲北韓今年頻頻試射飛彈，更嗆聲要送美國「聖誕大禮」。（圖／朝中社）

記者張靖榕／綜合外電報導

對於平壤先前威脅華盛頓若不立刻緩和兩國緊張局勢，就要送一份「聖誕大禮」，美國國防部（五角大廈）最高階將領20日表示，美軍已經準備好接下任何招式。

根據「CNA」報導，參謀長聯席會議主席、陸軍上將麥利（Mark Milley）指出，對於朝鮮半島局勢，美國一向保持高度警戒，以便隨時迎接突發戰事，「美國和日本、南韓的盟友關係很穩定」，「我相信現在是時候準備好捍衛美國、日本和南韓的利益。」

▲美國陸軍參謀長麥利（Mark Milley）表示，美軍並不怯戰。（圖／達志影像／美聯社）

對於北韓可能進行新的核武導彈測試，麥利不願透露駐紮在東亞的美軍是否已經進入備戰狀態，但他相當肯定地告訴記者，美軍和盟友已經做好萬全準備，「我們準備好面對任何事情。」

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）甚至表示，如有必要今晚就開戰的話，美軍也已經準備好了，但他仍偏向和平緩解兩國紛爭，「我還是希望我們能夠重啟程序（和平對談），繼續用外交途徑解決。」

儘管川金會進行過3次，川普和金正恩並沒有達到任何實質進展，北韓現在仍陷入美國的經濟制裁，而從北韓最近越來越「狂放」的行為判斷，北韓已經陷入挫敗情緒。北韓在12月初表示，美國若在年底前沒有撤回制裁的話，將要送出一份「聖誕大禮」。