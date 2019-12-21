尾牙大加碼！兆豐銀百萬名車大方抽　將送出5台豪車

▲兆豐銀去年尾牙，各高階主管角色扮演超吸睛，也提高今年的期待值。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

年關將近，各企業的大型尾牙陸續粉墨登場，而在公股銀當中，唯一有大型尾牙就是公股獲利王兆豐銀。據悉，兆豐銀為了犒賞員工一年來的辛勞，今年尾牙大加碼，從去年的3台名車，加碼到5台豪車，最大獎仍是歐洲名車價值百萬元以上。

即使今年對兆豐金旗下子公司兆豐銀來說，是多事之秋，遇到華映和上海國儲貸款等狀況，但是兆豐金所公布的自結數今年前11月稅後純益已經達到274.1億元，較去年同期增長3%多，每股稅後純益（EPS）為2.02元，仍然維持成長的動能。兆豐銀的預算達成率都在95%到97%之間，全年力拚達成預算目標。

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為了犒賞員工一年來的辛勞，兆豐金暨兆豐銀董事長張兆順談到今年尾牙，笑說：「今年的尾牙當然比去年大加碼了」。據了解，兆豐銀今年尾牙分為北、中、南三場，中、南場分別在1月4日和1月5日先辦理，至於台北場則訂在1月19日。而此次，兆豐銀今年將大方送出5台豪車，預計台北抽出3台、中南部各1台，較去年來說加碼2台。並且今年仍有的歐洲名車，價值超過百萬元。

且好消息是，兆豐銀今年的獲利達到預算數約95%~97%，今年獲利仍有很大的機會大杓；所以兆豐銀年終獎金上看8個月，將是公股銀中，年終獎金可能最高者。

但是，也有金控因為檔期的關係，首度取消大型尾牙。日盛金往年都在五股工商展覽館舉辦大型聯合尾牙，不料今年預定的尾牙日期，不巧撞上明年的總統與立委的大選的投票日，所以是日盛金成立金控以來，首度取消尾牙，改由各單位自行辦理。

▼兆豐銀去年抽出3台名車，今年加碼到5台，犒賞員工一年來的辛勞。（圖／記者吳靜君攝）