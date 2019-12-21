橘色蛛蜂獵食「巨無霸蜘蛛」！澳洲網友一看嗨爆…室友回家嚇傻：只剩頭

▲蜘蛛黃蜂正在捕獵獵人蜘蛛。（圖／翻攝reddit）



記者柯振中／綜合報導

澳洲雪梨某地住宅日前出現生態奇景，一隻橘色蛛蜂（Cryptocheilus bicolor）正在捕食比它還大的獵人蜘蛛（Huntsman spiders），讓網友嚇傻拍照，分享到網路上，引起許多熱議。

根據英國《太陽報》報導，這起事件發生在當地時間18日的傍晚，住在澳洲雪梨布朗特的網友下班回家，意外在家中發現巨大的蜘蛛黃蜂，這隻蜘蛛黃蜂正在獵食比自己身體大上兩倍的巨蟹蛛，讓網友嚇傻拍照。

網友拍下這張照片，上傳到Reddit上，引起許多熱議。眾人看完後嚇傻回應，「在澳洲發生這種事沒有讓我感到很意外」、「是時候該把房子燒了」、「這也太可怕了吧」、「不用說在哪，看也知道在澳大利亞」。原PO隨後回應，室友稍晚對他說，蜘蛛只剩下頭了。

▼蜘蛛黃蜂正在獵食。（圖／翻攝reddit）



據了解，蜘蛛黃蜂是澳洲的食蛛蜂，主要以獵人蜘蛛為食，透過毒素麻痺獵人蜘蛛後，將蜘蛛拖回巢穴中，接著在蜘蛛體內產卵，讓幼蜂將蜘蛛當作食物。一名昆蟲專家說到，這隻蜘蛛黃蜂正在進行日常生活，應該避免去挑釁黃蜂，否則被螫到會很痛。

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