挪威第一巨乳　「處女單曲」準備衝上排行榜冠軍

▲挪威「巨乳芭比」胸部大，她的夢想更大。（圖／翻攝自臉書@Sindy Starlet)

國際中心／綜合報導

辛蒂․史塔萊特(Cindy Starlet)號稱擁有「挪威最巨大的咪咪」。當初，她付出高達2.1萬英鎊(約84萬元新台幣)的代價，把自己整成芭比娃娃的樣子。

如今，這位「巨乳芭比」懷有一個更「巨大」的夢想，讓自己的「處女單曲」《咪咪舞》(Boobs Dance)在今年聖誕節衝上英國單曲排行榜的冠軍。

37歲、本身也是歌手的史塔萊特說：「我只是想唱出我的大咪咪之歌。這樣做並非是要譁眾取寵。我常在洗澡時就喜歡唱歌。我喜歡各種類型的音樂，包括蕾哈娜(Rihanna)的。」

「我對歌詞有一些想法，當中有關一輛粉紅色法拉利的，但主要還是想談咪咪。我把這些想法告訴了製作人，然後他們根據這些創了這首歌曲。」

史塔萊特經常在Instagram上跟18萬粉絲分享她的大咪咪照片。但是她不知道要完成一首熱門單有多困難。 她補充說：「這並不像人們所想的那麼容易。並不是戴上耳機哼一哼就可以的。不過我只唱了兩遍就完成了。」

《咪咪舞》最初只有在挪威少數的幾個電台播出。但沒想到短短幾天，這首歌就打進了英國的單曲排行榜。 她繼續說：「我知道不可能只是發行了單曲，就眼巴巴盼著它會獲得數百萬次下載。但如果有一個舞台可以讓我能表演，那就完全不一樣了。這正是我的終極夢想。」