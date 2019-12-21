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新台幣超強勢！持續向30元靠攏　日圓、美元趁機換起來

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▲新台幣,鈔票,錢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 新台幣維持強勢。（圖／Pixabay）

記者李瑞瑾／台北報導

新台幣在近期維持高檔震盪，並持續向30元關卡靠攏，表現強勢到「老大哥」央行出手調節。央行總裁楊金龍在19日的理監事會議會後記者會中表示，「12月外資集中巨額湧入無庸置疑」，等於大方承認央行在本月有進場阻止新台幣大幅走揚，避免外匯市場過度波動。

近期造成新台幣強彈的原因，除了美國聯準會維持寬鬆貨幣政策外，外資大量湧入也是關鍵。外匯專家李其展說明，外資匯入有分兩種，一是匯入來台作實體投資，像是先前來台設據點的Google、臉書，這一波實體投資的熱錢，在年初股市表現比較差的時候，撐住了新台幣匯率。

請繼續往下閱讀...

接下來，到了股市不斷創下近年新高的時候，就是外資進來投資股市的熱錢推升新台幣走揚，且加上美國推動的寬鬆貨幣政策，造成新台幣強勢走高。

除了美元之外，許多哈日族也相當關心日圓走勢，李其展表示，日幣自己弱，加上新台幣強勢，是造成這一波日幣的走貶的原因。他也預期，日圓匯價近期都會持續在0.28左右震盪。但若中美貿易協議在明年初確實簽定下來，且能夠推升新台幣更加強勢的話，日圓匯價可能就有機會到0.275元以下，來到0.274或0.273元

而近期究竟是否適合衝一波換美元跟日圓，李其展分析，以投資角度來說，換美元是不錯的時機，美元的利息比台灣高，而且還有很多取換管道。但另一方面，如果是日圓就比較偏向旅遊換匯，因為日本利率低，很難期待日幣在投資方面可以帶來獲利；但對於喜歡赴日旅遊的哈日族來說，的確可以趁低檔換一波起來

台北外匯市場新台幣兌美元匯率昨（20）日收盤收在30.21元、貶值0.2分，盤中最高來到30.131元，尾盤央行再度出手阻升才以小貶作收。而看到台銀牌告的現金賣出匯價，美元匯價來到30.42元兌1美元，是去年6月20日（匯價30.332元）、近1年半以來新低

另外，日圓匯價本周多在0.28附近狹幅震盪，是今年4月以來再次回到0.27字頭的低檔價位，週五收盤來到0.2792元兌1日圓。

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