　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法國法官判警過度暴力對示威者：是報復、憤怒的表達！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲因不滿油價持續上揚，法國民眾在2018年11月發起「黃色背心運動」的抗議運動。（圖／達志影像／美聯社）

▲因為不滿油價持續上揚，法國民眾在2018年11月發起「黃色背心運動」的抗議運動。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者劉雪兒／綜合報導

在今年5月1日，有兩名警員在法國「黃色背心運動」中，刻意向示威者使用暴力，被控「執行公職時刻意使用暴力」，於19日被當地法院判刑監禁 2 個月和 4 個月，可以說是法國抗議運動中，首次有警察因暴力對待示威者而被定罪。

法國「黃色背心運動」是2018年11月開始的抗議運動，抗議運動後來蔓延至全球多個國家及地區。示威者起初因為不滿油價持續上揚以及馬克宏政府調高燃油稅而上街抗議，但是訴求迅速擴大到提升草根和中產階級的購買力，以及要求法國總統馬克宏下台等，是法國自1968年的學生運動「五月風暴」以來最大規模的社會動盪。

根據《法國國際廣播電台》報導，其中一名44歲的警員向8米外的示威者丟石頭，雖然並沒有人受傷，但是影片在網路上被瘋傳。儘管他解釋，丟石頭是因為要建立「安全距離」，並不想傷害任何人，但法官指出，他的行為不能被視為是「正當防衛」，更像是憤怒、恐慌或報復的表達，而「執行公職時刻意使用暴力」的罪名成立，判緩刑2個月，結束後，依然可以執行職務。

據報導，另外一名警員同樣在抗議運動中，使用過度武力，掌摑一名示威者，而被判刑4個月，雖然獲准緩刑，但需繳罰款 1,000歐元（約台幣3萬3），結束後，同樣可以繼續執行職務。

值得一提的是，在2018年11月爆發「黃色背心運動」之後，法國警察對付示威者的手段一直飽受爭議。根據官方統計，在抗議運動中，約有 2,500 名示威者及 1,800 名警員受傷，其中共有24名示威者失明，因為壓力關係有64名警察自殺。

ET快訊
韓流高雄大集結！　王世堅6字大讚韓國瑜
她罹乳癌...搬到鄉下休養　老公怒掐死「這樣誰來照顧我媽？」
19歲美少女接棒子瑜　登上NHK紅白舞台被讚：台灣之光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

前最美小姐！美國女師和15歲少年互傳「上空下露照」　被逮痛哭：我很寂寞

魅力調查冠軍「人口爆外移千人」　函館社會危機…建10棟飯店只剩觀光客

3.86億年！砂石場坐擁全球最古老化石森林　範圍橫跨紐約州到賓州

陸駐美大使批美挑戰「一國兩制」　把香港當「地緣戰略工具」

日本漁民捉到20萬隻只有一隻的「白海參」　網友：就是關東煮嘛

上網查「非洲」只出現貧窮　藝術家畫350張表情符號呈現美麗一面

法國法官判警過度暴力對示威者：是報復、憤怒的表達！

台灣列「二級隱憂」！總統大選成美中危機　2020全球潛在衝突區公布

【黃寶慧】慧眼看天下／首階段貿易協議藏玄機？　美中誰是贏家

英女王98歲丈夫菲利普親王住院　白金漢宮：之前也接受相同治療

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

再停前面一點...運將反譙五字經 她踹車門回擊遭狠摔「趴地毀容」

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

妳是我的！正妹主人坐地上追劇　英鬥腳抬高高背後突襲：尿下去

池昌旭暖男形象超反差！　公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

老公答應上節目只因「房貸」　陳意涵傻眼：通通剪進去！

高速闖紅燈！警目測罰危險駕駛 他怒討拍「不合理」遭畫面神打臉

法國法官判警過度暴力對示威者：是報復、憤怒的表達！

台灣列「二級隱憂」！總統大選成美中危機　2020全球潛在衝突區公布

【黃寶慧】慧眼看天下／首階段貿易協議藏玄機？　美中誰是贏家

英女王98歲丈夫菲利普親王住院　白金漢宮：之前也接受相同治療

南華早報報導「挺韓、罷韓遊行」：台灣上萬群眾走上街頭

法新社：北京「棍棒外交」招致反彈　蔡英文命運明顯扭轉

5旬男撿屍醉女！性侵後「回家爽睡」　她遭獨留車上1天慘死

二手名牌衣遭退貨！她拿回商品發現「裡面硬硬的」　一查竟是乾掉的精液

台北101上榜「全球十大跨年城市」　CNN讚：煙火秀是視覺盛宴

太空就是新戰場！美72年來首個全新軍種　川普宣布成立「太空軍」

SBL／台啤再現勝利方程式　灌倒台銀收5連勝

龍崎光節空山祭開幕　點亮「光蟲小竹燈」

諸羅山盃／力行龍二連勝晉級　高龍偉12年裁判不缺席

悠遊坑子溪！ 　2019桃園坑子溪復育萬株桃金孃

世界第3長！瑞士全新「梅利菲纜車」啟用搶先看　180度賞童話小鎮

擺脫月光族　3個心理學小訣竅讓你成功存錢

外交部夾手後「滿血復活」　陳玉珍出院換造型…合體韓國瑜高喊：我天下第二黑！

余天同台林昶佐學化「熊貓妝」！　忘情比「刷吉他」姿勢嗨翻粉絲

中職／高中生抉擇旅外與中職　悍將陳仕朋與學弟經驗談

ABL／林志傑傷缺怎麼補？　許晉哲盼全員各自發揮特色

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

國際熱門新聞

5歲童上課失蹤　馬桶內躺半截溺屍「口鼻塞滿屎」

4300人亡最恐怖船難　殘骸找到了

杜特蒂翻臉下令：佔領所有爭議菲島嶼！

橘色蛛蜂獵食大蜘蛛　澳網友一看嗨爆

街上滑倒　她躺等救護車6小時身亡

生1個殺1個！27歲女5年產4嬰全殺光

爽收完90萬禮金…新人秒取消婚禮！

前最美小姐！女師和男學生「裸照熱線」被逮

30年「成人片不倒翁」破9千人斬　驕傲臉曝4大密技

新潟女童案凶手買乳液抹屍體性侵

少年教室殺同學　長期被霸凌失控

12歲目睹媽遭性侵　少年6年後後兇手

老婦冰箱藏10年夫屍　他留謎樣遺書

NDAA預算達7380億　須提中國干預報告

更多熱門

相關新聞

Buly 1803潤唇膏包裝超復古，還可客製燙金名字

Buly 1803潤唇膏包裝超復古，還可客製燙金名字

法國香氛品牌Officine Universelle Buly（Buly 1803）的產品以復古精緻風格為主，先前才和羅浮宮合作，推出以名畫為主題的香水系列。現在新推出了潤唇膏系列，使用復古精美的盒子包裝，外層有多款皮革顏色可以選擇，還能在上面印上客製化的燙金字母，看起來超有藝術感～

在台領養斷腳貓　法飼主排萬難回歐定居

在台領養斷腳貓　法飼主排萬難回歐定居

法式可愛背後的醜陋象徵主義

法式可愛背後的醜陋象徵主義

女裸上身抗議　警察壓制在地46秒

女裸上身抗議　警察壓制在地46秒

任容萱欲買紅線給「親密對象」

任容萱欲買紅線給「親密對象」

關鍵字：

法國黃背心運動示威者

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金鐘男主持「約砲持毒」　信義區被逮

5歲童上課失蹤　馬桶內躺半截溺屍「口鼻塞滿屎」

14歲國二女遭41男性侵！崩潰自殺反被惡警羞辱

4300人亡最恐怖船難　殘骸找到了

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

3歲女兒不像他！男一驗DNA怒告　妻也震驚

獨／交往2年　瑤瑤東區街頭怒吼韓籍男友「跟我分手吧！」

快訊／韓國瑜遊行跳關直奔微笑公園

貓出院異瞳消失！網氣抱錯聽原因安靜

即／罷韓人數爆滿！主辦：遊行突破30萬人

綺綺逝1年…綺媽生產血崩！生完7天夢到她：媽媽我回來了

「暗黑王祖賢」賣淫遇奧客凌辱不敢報案

蕭亞軒素顏直播認了「整臉動過4手腳」！

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

吃火鍋吃到保險套…他拍照公審竟賠3萬給店家

更多

最夯影音

更多
地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽
遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

再停前面一點...運將反譙五字經 她踹車門回擊遭狠摔「趴地毀容」

再停前面一點...運將反譙五字經 她踹車門回擊遭狠摔「趴地毀容」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面