痛批民進黨鎖國　國民黨：執政讓青年重返國際舞台

▲國民黨文傳會召開「反民進黨鎖國 青年要國際化！」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿、張乃文／台北報導

國民黨20日召開「反民進黨鎖國 青年要國際化！」記者會，青年團總團長田方倫在會中砲轟，民進黨執政以來心態日益保守鎖國，嘴巴上講新南向政策，其實卻是讓台灣與中國大陸越綁越近，「鎖國封閉思維已葬送台灣發展」。國民黨更大聲疾呼，若國民黨能重返執政，中華民國將不再成為國際的孤兒，台灣青年也才能重返國際舞台。

國民黨不分區立委候選人吳怡玎、田方倫與韓國瑜國政顧問團成員錢宗良教授20日召開記者會，會中提及，民進黨執政以來心態日益保守鎖國，嘴巴上講新南向政策，其實卻是讓台灣與中國大陸越綁越近，跟國際簽定FTA的速度也十分緩慢。

田方倫指出，民進黨聲稱農產品外銷有成，其實8成都是出口到大陸，總統蔡英文執政之下，台灣對大陸的出口更是不減反增；另外，他提到，有7成8民眾認為民進黨完全執政這三年，日子並沒有過得更好，甚至過得更差，「可見民進黨鎖國封閉思維，已葬送台灣發展」。

吳怡玎則認為，台灣青年確實應該多多與世界接觸，培養國際化的視野才能應對全球化時代的競爭需求以接軌國際。她提及國民黨總統候選人韓國瑜曾多次主張推動雙語教育，雙語不只是中英，甚至日文、法文或東南亞語言，此外，大學生4年、研究生3年中要有1年出國當交換生的政策，也能讓台灣青年培養寬闊眼光與對國際情勢的洞察力。

至於蔡英文近期拋出「青創貸款」，錢宗良指出，這是試圖討好年輕人，其實利率補貼是小事，如何輔導青創能成功經營才是重點，比單純砸大錢更重要！他解釋，在韓國瑜青年創業的相關政策中，是把台灣青年帶回國際，走向未來；同時，更將建立海外台創企業返鄉快速通道（Fast Track）等政策，吸引台灣海外青年跟台商幹部回台，創造更多經濟機會。

最後，吳怡玎等人表明，國民黨若能重返執政，中華民國將不再成為國際的孤兒，台灣青年也才能重返國際舞台。

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