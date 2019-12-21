外銀看2020年全球金融市場　追求穩健投資得留意3關鍵

▲展望明年金融市場，外銀提醒，投資人想追求穩健的投資組合，須留意3大關鍵問題。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

2019年即將進入尾聲，金融市場繳出漂亮的成績單，對於明（2020）年之後的投資環境仍充滿不確定性，瑞銀預期在寬鬆的貨幣政策下，將在2020年繼續抑制經濟衰退的風險，因此投資人想要追求穩健的投資組合，需要關注3大關鍵問題。

瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭（Minlan Tan）表示，面對美國大選、中美貿易戰等不確定因素，預期明年全球經濟增長將低於趨勢水準，退守現金並非良策，投資人反而應該堅持投資，並透過放眼長遠、在地區與資產類別間分散配置和精挑細選來提高投資組合的韌性。

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不過，陳敏蘭提醒明年想要建構穩健的投資組合，必須要關注3大關鍵問題。首先是一般國家選舉不會對全球投資人造成太大影響，但美國總統選舉很可能是個例外，隨著大選臨近，預期美國股市的波動可能加劇，尤其是科技、能源、金融和醫療保健行業等主要板塊可能因為監管趨嚴而出現大幅波動，因此投資人不應該押注於美國總統選舉的結果來進行布局。

再者是如何在保護主義盛行的世界中投資，陳敏蘭指出，中美貿易取得第一階段協議，這將為全球股市帶來溫和支撐，但長期立場相當明確，因此即便在美國總統大選之後，也難見到雙方做出重大讓步的跡象。

此外，隨著時間的推移，全球供應鏈和技術標準很可能日益分裂，而供應鏈調整有助於提振大陸以外地區的基建需求，因此新興市場基礎設施可能帶來機會。2020年，東南亞的基建支出料將大幅上升，尤其是在菲律賓、馬來西亞和泰國，同時隨著經濟脫鉤壓力逐漸上升，大陸將為實現自主科技創新而擴大科技投入，相關企業將繼續受惠。

第三是如何在週期後段、收益率走低的環境下投資，陳敏蘭認為，全球經濟即將實現連續10年高於3%的增長，債券收益率接近多年來低點。過去10年中幾乎所有金融資產都取得了強勁的回報，但伴隨經濟週期結束的失衡現象幾乎未見蹤影，比如經濟過熱、消費者槓桿過高或資產泡沫過度等，儘管不認為2020年會出現衰退（概率僅為10%-15%），最有可能的結果是增長放緩或持穩。

在週期後段的低收益率環境下，瑞銀認為股票投資應以品質和股息為重；在亞洲，股息收益率高於其歷史均值，由於派息率依然較低，股息還有增長空間，因此偏好股息率高於政府債券收益率市場中的高股息股票，特別是新加坡、香港、泰國。對於亞洲信用債，由於在經濟週期後段局部違約風險上升，並不建議透過降低信用品質來獲得更高的收益率，而傾向於透過次級債資本結構來提升收益率。