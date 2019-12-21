77%員工盼老闆尾牙宣布加薪 最雷獎項：用不到、要倒貼、清庫存

▲yes123求職網公布企業年終獎金與勞工尾牙期望調查。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

年底一到對員工而言，除了拿到年終獎金外，也非常期盼公司舉行尾牙活動，根據yes123求職網做的「企業年終獎金與勞工尾牙期望調查」，有76.6%的人期待老闆在尾牙時宣布加薪，另外，更有高達75.2%的上班族認為辦尾牙，有激勵員工的效果。

根據yes123求職網的調查結果顯示，在可複選狀況下，針對整個尾牙活動，有80.1%的上班族，最期待「抽獎的獎項」；還有76.6%的人期待，「老闆上台宣布加薪，或加碼年終獎金」；以及有38.9%期待「與同事同樂的氣氛」；還有28.7%期待「用餐的菜色」；也有14.2%則期待「表演活動」。

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另外，還有75.2%的上班族為，「舉辦尾牙，有激勵員工的效果」；但同時還有30.1%的人透露，如果公司「沒有」舉辦尾牙，「會因此」萌生辭意。

而在尾牙抽獎的獎項部分，上班族在可複選狀況下，大家「最擔心」得到的獎品類型依序為，「生活上完全不會用到的」(63.3%)、「自己還要倒貼金錢的」(52.8%)、「庫存品、滯銷品或股東會贈品」(50.5%)，以及「使用期限快到的」(37.4%)、「很難轉賣或變現的」(34.3%)、「侵犯個人禁忌或覺得觸霉頭」(33.4%)。

另外，yes123求職網透露，這次有87.2%的企業透露，在鼠年農曆年前有計畫舉辦尾牙，比例略高於去年的85.3%，創七年以來新高；其中的59%更透露，「有尾牙抽獎活動」，同時「最大獎」的價值：40.1%屬於千元等級；37.2%屬於萬元等級；19.6%屬於十萬元等級；3.1%屬於百萬元等級。

若以時間點與場合來看，則有20.4%的公司指出，會利用尾牙活動宣佈加薪計畫；另外，也有24.7%的企業表示，會利用尾牙活動宣佈年終獎金計畫。