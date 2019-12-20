和億集團攜手大金祭好禮　跨界打造好氣場搶攻年底聚餐商機

▲和億餐飲集團攜手變頻空調領導品牌大金，推出空氣清淨機抽獎活動，搶攻聖誕、跨年與新春的聚餐商機。圖右為大金空調董事長蘇一仲與和億執行長蘇嬉瑩。（圖／和億餐飲集團提供）

記者林淑慧／台北報導

跨界聯名策略正夯，坐擁全台最多米其林星星的和億餐飲集團今（20）日宣佈，將攜手變頻空調領導品牌大金，推出「吃米其林，抽大金」活動，搶攻聖誕、跨年與新春的聚餐商機，力拚今年全年集團總營收上看15億元。

成立六年的和億生活集團，旗下共有「添好運」、「了凡油雞飯‧麵」、「Tsuta蔦」等三大米其林品牌，全台總店數達16家，累計至今共獲得19顆米其林星星，為台灣擁有最多米其林星星的餐飲集團。

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為搶攻聖誕、跨年檔期的聚餐商機，和億集團與變頻空調領導品牌和泰大金空調合作，執行長蘇嬉瑩表示，自12月25日起至明年3月底為止，民眾前往旗下三大亞洲米其林一星品牌消費，月月抽大金空氣清淨機，預計將送出總計15台大獎。

大金空調為目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的專業空調品牌，董事長蘇一仲表示，大金空氣清淨機，獨創的閃流放電技術，能強力分解去除空氣中漂浮的過敏物質、化學氣體、異味、灰塵及病菌、病毒等，首度跨界合作就獻給和億集團，期許強強聯手打造好氣場。

另外，針對IPO進度，和億集團主管表示，集團以2020年啟動IPO為營運目標，並持續進行組織優化，第四季預計開出一自創品牌，朝「全方位餐飲集團」目標邁進，為了儲備人才，今年度更大舉徵才儲備人才庫戰力。

和億集團旗下匯集三大亞洲米其林一星品牌，香港米其林一星港點「添好運」、新加坡米其林一星小販「了凡油雞飯‧麵」、東京米其林一星拉麵「Tsuta蔦」，加上自營商場「HOYII北車站」，以及2018年開始的餐飲管顧品牌「一式」，目前全台總店數已達18家，營收達13.5億元，今年集團總營收則上看15億元。