快訊／川普推特發文：與習近平通話貿易戰　「非常好的交談」

記者林彥臣/綜合報導

美國總統川普在台灣時間深夜11時許在推特發文指出,與中國國家主席習近平就龐大的貿易協定進行了「很好的交談」,中國已經開始安排大規模採購農產品以及更多的其他產品。

川普的推特發文還提到,除了美中貿易戰的議題之外,兩人還就香港議題與北韓議題交換意見。

這次是美中領導人在上周五(13日)達成首階段貿易協議後首次通電話。美方指中方於首階段協議,承諾於每年240億美元農產品採購額的基數上,在未來2年增購320億美元農產品。

美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)19日接受CNBC專訪時提到,對於美國與中國在明年簽署第一階段貿易協定「很有信心」,協議已經徹底完成,「目前只是在信行技術性修改,已經翻譯完成,我不認為會有何改變,在一月初就會公布並簽署文件」。

