台灣製造萬能鉗登上Discovery　九家中小企業接棒投資40億元

▲經濟部表示，推升投資台灣三大方案迄今已成功吸引292家廠商申請，投資台灣8,391億元，創造68,594個就業機會。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（20）日審查通過九家中小企業投資案，包括全球牙刷代工大廠「龍昌兄弟」、曾登上Discovery改裝車節目的萬能鉗大廠「共茂工業」等業者，將投資超過超過40億元，推升投資台灣三大方案迄今已成功吸引292家廠商申請，投資台灣8,391億元，創造68,594個就業機會。

經濟部投資臺灣事務所今天召開「中小企業加速投資行動方案」第22次聯審會議，通過龍昌兄弟、品茂塑膠、宏恩塑膠、國聯機械、共茂工業、揚仟鍛造、世佳工業、華德動能、明遠精密9家中小企業投資超過40億元。

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其中，深耕臺灣40餘年的「共茂工業」，是研發生產各類高級固定鉗的第一把交椅，90%外銷世界各地，出口量為臺灣第一。萬能鉗產品還曾經登上Discovery改裝車節目《怪物車庫》，世界各大知名品牌如Stanley Black & Decker、Milwaukee、Armor Tool等都是長期合作夥伴。

官員指出，因應市場需求商機，共茂將加速投資智慧製造帶動轉型，推動設備智能化以提升公司運營及產業競爭力，將以超過4億元在臺中烏日建新廠及智慧化產線，新增40個本國就業機會，透過智慧化生產提供員工專業能力，帶動薪資成長，擺脫手工具產業過往低薪、勞力密集的刻板印象。

另外，專注牙刷界50載的全球牙刷代工大廠「龍昌兄弟」，靠著高度自動化與自製率創造獨有競爭優勢，從產品開發創新、模具/自動化設備、牙刷材料到成品包裝全數自製，是全球牙刷業中唯一具備一條龍垂直整合生產能力的企業，客戶包括合作20年以上的P& G、聯合利華等。

龍昌長期佈局臺、中、越，核心技術研發與高階產線都留在臺灣。由於現有生產空間不足，決定在桃園平鎮投資逾3億元建智慧型新廠、增加自動化設備，持續開發智慧型牙刷，透過更多智能化產品，跳脫傳統製造業框架，為消費者建立健康生活平臺，預估可創造135個本國就業機會。