「希望有個非常好的爸爸」！7歲受虐男童寫信給聖誕老人...暖哭一票網友

▲7歲男童希望有一個非常好的父親。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者邱茀濱／綜合報導

隨著聖誕節的到來，不少孩子都會向聖誕老人許願，希望得到想要的玩具。不過，美國德州一名7歲男童近日寫了一封給聖誕老人的信件中，裡面許的願卻暖哭一票網友。

綜合外媒報導，7歲男童布雷克（Blake）的母親，幾週前在布雷克的背包裡發現一封手寫信後，就拿去和「避風港（SafeHaven）」的工作人員分享。而避風港18日在臉書上貼上這封信件，同時為了保護孩子，特別將他的署名改成了布雷克（Blake）。

信中指出，「親愛的聖誕老公公，我們不得不離開我們的房子。爸爸生氣了，我們必須做所有的瑣事。爸爸得到了他想要的一切。媽媽說是時候離開了，她會帶我們到一個更安全的地方，我們不必害怕。」

▲7歲男童許了一個令人心疼的願望。（圖／翻攝SafeHaven of Tarrant County臉書）



「我還是很緊張，我不想和其他孩子說話。你今年聖誕節會來嗎？我們這裡沒有任何東西，你能帶一些書、一本字典、一個指南針和一支手錶過來嗎？我也很想要一個非常非常非常好的父親，你也能辦到嗎？愛你的，布雷克。」

「避風港」的負責人雅各布（Kathryn Jacob）指出，「布雷克的故事就像我們看到的許多故事一樣。（家暴）問題是如此普遍。」同時她很感謝布雷克的信件獲得許多網友的關注，但她更希望各界關注暴力氾濫的問題。

布雷克的手寫信曝光後，打動了不少網友，紛紛留言指出「我已發送了一筆捐款，請確保布雷克和他的家人過得愉快」、「親愛的男孩，為你感到心碎。我會向上帝祈禱未來你會有最棒的父親」、「他可以和我一起過聖誕節」。

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