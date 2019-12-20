大手筆！華碩尾牙送出10台汽車　施崇棠：明年目標為股東創造更大價值

▲華碩董事長施崇棠抽出尾牙最大獎。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（20）日舉辦「2019歲末聯歡晚會」，最大獎是價值超過百萬的福斯Tiguan汽車車，原本只有要送出五台汽車，結果董事長施崇棠現場加碼再送五台汽車，總計送出10台汽車。展望明年，施崇棠表示，目標為股東創造更大價值。

今年華碩尾牙在南港展覽館席開630桌，由黃子佼、曲艾玲擔任主持人，並由「十鼓擊樂團」帶來震撼人心的開場表演《搖滾雷霆》，緊接而來的重頭戲則是華碩董事長施崇棠、副董事長徐世昌、集團總裁曾鏘聲及兩位共同執行長許先越與胡書賓大秀靈活舞技。

請繼續往下閱讀...

▲華碩今年尾牙送出10台汽車。（圖／記者姚惠茹攝）

針對明年展望，施崇棠受訪表示，現在正好年底，公司緊鑼密鼓在做最後的目標的設立，明年希望為股東創造更大價值，但最重要的是不要忘掉「魂」，透過技術和創新增加量能，而不是一昧地去追求市佔率。

施崇棠表示，未來AIOT整個新的數位時代，手機代表著個人電腦運算，所以手機將成為AIOT重要的一環，因此華碩不管是在AIoT，還是在原有業務都會有創新，那屬於B2B的部份，像是智慧醫療、智慧城市、智慧製造就是可以發揮的地方，華碩還是必須靠進化式的創新。

▲華碩今年尾牙送出10台汽車。（圖／記者姚惠茹攝）

華碩尾牙這次在一連串活力四射的員工才藝表演競賽後，晚會壓軸由周湯豪帶來「帥到分手」、林宥嘉帶來「兜圈」、「說謊」、田馥甄帶來「小幸運」、「不醉不會」、「惡魔中的天使」，讓現場員工大喊今年卡司太強了。

至於員工最期待的尾牙抽獎，今年華碩在晚會開始沒多久就先送出4台TOYOTA Sienta汽車，最大獎則在壓軸由董事長施崇棠抽出價值超過百萬的福斯Tiguan汽車，並在現場加碼再送五台汽車，總計送出2台福斯Tiguan汽車和8台TOYOTA Sienta汽車，共10台汽車。





▲華碩今年尾牙尾牙最大獎福斯Tiguan汽車。（圖／記者姚惠茹攝）