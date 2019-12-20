不帶走一片雲彩　中保科技集團總裁林孝信預告明年退居第二線

▲中保科技集團總裁林孝信今天預告明年將退居第二線。（圖／中興保全科技提供）

記者余弦妙／台北報導

中興保全科技集團和國產建材實業集團，今(20)晚以「聯歡晚會」型式舉辦集團尾牙，兩大集團旗下三十家關係企業2100多位員工一起同歡。集團總裁林孝信在晚會時表示，中保科技集團和國產建材實業兩大集團，這兩年經過改造，已經有相當的創新跟改變，並引徐自摩的詩句「揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩」，預告明年將要退居第二線。

中興保全科技集團更名元年，舉辦聯歡晚會，除了要凝聚集團員工向心力，更是要向市場宣告新年度目標。晚會以AR擴增實境手法，展示集團應用影相辯識、AI智能的科技服務，生動呈現集團轉型和未來方向、願景。

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中保科技集團副總裁林明昇表示，兩大集團明年業務發展都很全面，預計有很強勁的發展力。他強調，舉行聯歡晚會是要感謝、鼓勵員工，明年更加努力創造更好成績。

另外，中興保全科技副董事長林建涵受訪時表示，中保科技集團多方應用科技產品深化安全管理服務，更透過AiOT轉型。

中保科技今年第三季的毛利率比去年同提提升近0.4個百分點；前三季的稅後淨利16.03億元，年成長率6.23％。林建涵指出，中保科以新科技、物聯網為智慧社區、防災整合、健康照護、商業管理、節能管理等提供消費者「全方位生活服務」，已全然跳脫傳統保全業框架。林建涵補充，中保科技集團未來將以智慧城市為發展重心，將集團定位為提供Total Solution服務的物聯網實踐者、智慧城市推動者。

中保科技集團在晚會上播放「保創科技」、「The Soup Spoon」和「樂到家國際娛樂」三家關係企業介紹影片。其中由台濼控制工程、競日消防和中保防災等三間關係企業整併而成的「保創科技」，統包串流建案從土地到高樓施工周期的營運事務，提供營造「建案一條龍」服務，降低業主分包成本，明年度接單金額上看12億，可望成為集團明年營運新雞金母。

此外，中保科技集團跨足餐飲事業的生力軍「The Soup Spoon」是新加坡國民湯品餐廳，在星國共有27間門市，專賣特色湯品，今年由中保科技子公司「中保無限家餐飲」代理來台，在北市大直區開設首間門市，預計明年第一季另開設旗艦店門市。

中保科技表示，員工最關心的抽獎活動，集團特別準備超過千份「現金獎」。林孝信更霸氣現場自掏腰包加碼，犒賞員工，期盼大家一起努力，喜迎2020白金鼠年。