華碩五人組舞技飆起來　施崇棠盛讚兩位共同執行長表現

▲華碩五人組舞技飆起來。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

華碩今（20）日舉辦歲末尾牙活動，開場由董事長施崇棠、副董事長徐世昌、集團總裁曾鏘聲、共同執行長許先越及胡書賓五人組飆舞技，施崇棠致詞表示，今年兩位共同執行長的表現都很棒，並深深感受到事業單位與前線戰士真正的團結在一起。

施崇棠在率領一級主管為尾牙飆舞技動起來之後，致詞提到「怎麼樣？我們兩位執行長的舞技真的讓大家驚豔吧！其實不只是舞技，這一年來，兩位執行長在很多方面的表現都很棒！我很感激他們 ，不過最讓高興的是這一年來，我們的事業單位跟前線戰士，真正的團結在一起。」

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施崇棠表示，華碩團隊一起面對挑戰，真正產生最優化的共識與眾智，整個華碩文化的躍進，今年在大家齊心合力之下進步很多，真的是「眾志華碩展榮耀」， 同時在大家的殷殷期盼之下，立功大樓終於趕在尾牙前，正式落成啟用。

施崇棠指出，立功大樓讓所有的華碩人，不必再分散各地，可以齊聚在充滿生命力與創造力的關渡平原上一起打拚，今年又逢華碩創立30週年，對於華碩夥伴來說，更顯得意義非凡，未來立德和立功兩棟總部大樓將並肩鼎力，為華碩奠定基業。

施崇棠強調，華碩人把文化的DNA發揮到極致，並透過華碩文化的三大基柱，從本務實、精實施為 與創新唯美，善用華碩人引以為傲的技術與創新，為全球使用者創造體貼人心的智慧生活與無所不在的幸福感，努力成為新數位時代的中備受推崇的科技創新領導企業，一起「共築科技新殿堂」。

今年華碩尾牙在南港展覽館席開600多桌，以「眾智華碩展榮耀、共築科技新殿堂」為主題，由黃子佼、曲艾玲擔任主持人，表演藝人則是請到周湯豪、林宥嘉、田馥甄熱力演唱，最大獎更是送出價值超過百萬的福斯Tiguan汽車。