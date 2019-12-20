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台北市商業會改選！吳發添當選理事長、許俊榮任監事會召集人　王令麟高票連任常務理事　

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▲▼ 在常務理事王令麟(中)見證下，兩屆六年任期屆滿卸任理事長王應傑(左)將印信交接給第十八屆新任吳發添理事長(右)。（圖／台北市商業會提供）

▲ 在常務理事王令麟(中)見證下，任滿兩屆6年圓滿卸任的台北市商業會理事長王應傑(左)將印信交接給新任理事長吳發添(右)。（圖／台北市商業會提供）

記者余弦妙／台北報導

台北市商業會今（20）日舉辦第18屆第一次會員代表大會，順利改選出33位理事與11位監事，由帆布公會理事長、世運武術護具董事長吳發添，當選新任理事長，台北市家具公會榮譽理事長許俊榮當選監事會召集人。而商業會常務理事王令麟，也高票續任。

吳發添是第一批前往中國大陸發展的代表性台商，30年前跟隨其叔父吳盛順（深圳台商協會創會會長）紮根深圳，事業跟隨中國大陸經濟起飛而同步茁壯，長期以來擔任台北市商業會兩岸經貿事務委員會主任委員，致力於推動兩岸經貿交流，同時擔任仲裁協會常務理事與無店面零售商業同業公會常務監事等職，活躍於各工商社團。

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吳發添當選後，宣布提名三位常務理事長出任副理事長，分別是陳春銅（良茂機構董事長，台北市建築開發公會榮譽理事長）、涂國安（元茂國際企業董事長，台北市事務器械公會榮譽理事長）以及章金元（元璋玻璃副董事長，台北市玻璃公會榮譽理事長），獲得全體理事一致通過。

▼台北市商業會第十八屆理監事會五位女性成員合影。（圖／台北市商業會提供）

▲▼台北市商業會第十八屆理監事會五位女性成員合影。（圖／台北市商業會提供）

此次換屆改選，總共有五位女性公會理事長當選理監事，是歷來人數最多的一屆，女性理事比例大幅提升，從原本的3位擴大為5位，且理事的類別也趨向更多樣化，這次有旅館公會理事、機場免稅百貨公會理事等加入這次競選。

新任的常務理事孫因（天風設計設計總監，台北市室內設計裝修公會理事長），是第一位女性常務理事；古素琴（彩盟免稅店集團董事長，台北市百貨公會理事長），與邱樂芬（香城飯店集團總監，台北市旅館公會常務監事）則是首次當選的女性生力軍。

理事長吳發添說，這次的選舉過程，除了明顯提升女性比例外，台北商業會也希望可以「進化」，因此這次也特別把較為資深的理事們，改為「榮譽理事」，將與各商業同業公會緊密合作，引進各公會新血理事長，擴大服務團隊陣容，讓六大委員會發揮最大活力，共同爭取商業界合理健康發展空間。

吳發添打趣地說「這次的選舉多了許多新氣象、氣氛也柔和許多」，意指多了一些女性理事們，也增添一些年輕理事們，讓整個台北市商業會變得更不一樣。吳發添也說，未來也會持續朝這個目標努力，將與各商業同業公會緊密合作，共同爭取商業界合理健康發展空間。

▲▼台北市商業會第十八屆新任理事長吳發添。（圖／台北市商業會提供）

▲台北市商業會第十八屆新任理事長吳發添。（圖／台北市商業會提供）

已經連任兩屆6年理事長的王應傑，獲聘為榮譽理事長，談到這次卸任交棒，他表示任期已滿，無法繼續擔任理事長，而這次當選的吳發添也在商業會很長時間，完全可以勝任理事長一職。他也強調，北市商業會理監事一向相處和諧，不分黨派，他期勉台北市作為台北首善之都，一定要成為提振台灣經濟景氣的火車頭。

另外，現任總統府國策顧問廖全平（雅光電器董事長，台北市電器公會理事長）與台北市議員張茂楠（同心堂蔘藥行負責人，台北市中藥公會理事長）也分別順利當選常務理事與理事。

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