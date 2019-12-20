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5G競標第9天增至489.81億　下周一挑戰500億元

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▲▼12月20日5G競價作業暫時得標價總額及競價者家數變化趨勢（圖／NCC提供）
▲12月20日5G競價作業暫時得標價總額及競價者家數變化趨勢（圖／NCC提供）

記者陳世昌／台北報導

台灣首度5G首釋照競標20日進入第9天，結束90回合出價後，合計總標金由前一天的455.17億元增至489.81億，下周一進入第91~100回合，可望挑戰500億元。最熱門的3.5GHz頻段標金也可望由底價243億元翻一倍達到486億以上。

5G19日競標情況

1800MHz
釋出20MHz，尚無人出價，標金掛零。

3500MHz
最熱門的頻段，這次共釋出270MHz，每10MHz為一單位底價9億元，總標金底價243億元。20日的10回合出價中，有3次標滿270MHz，底價調升3次，到90回合結束時，1個單位最高得標金額達17.92億，27單位暫時得標金額合計共476.42億元。

28000MHz
共計釋出2500MHz，一個單位是100MHz底標1億元，25單位共25億。20日未再標出任何單位，累積合計仍為標出13單位。

請繼續往下閱讀...

由NCC主辦的5G競價，自12月10日開始，每日上午9時至下午4時進行10回合，由中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信及遠傳電信等5家現有行動業者參與。

NCC表示，第一階段數量競價改良前年4G第三波釋照所採用的「同時、多回合及上升競價法(SMRA)」，當對可用區塊的需求大於或等於提供數量時，則該頻段的回合價格將在下一回合中提高1.03倍，並持續至連續二回合所有有權提出需求頻寬之競價者，都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時即告結束。最新競價結果及詳細資料請參考NCC網站(https://mbb5g.ncc.gov.tw/)。

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