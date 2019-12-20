「雪颮」吞噬紐約街頭！能見度瞬間降　賓州連環車禍2死數十傷

▲ 約有1600萬名美國人收到來自國家氣象局的雪颮警報。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約等地18日下午受到「雪颮（ㄆㄠˊ）」（snow squall）侵襲，這一波伴隨強風而來的猛烈大雪，讓能見度迅速降低、道路在短時間變得濕滑，甚至在賓州引發重大連環車禍，造成2人死亡，數十人輕重傷。

綜合CNN等美媒報導，雪颮通常出現在白天，因對流旺盛帶來大雪，且來得又急又快，儘管一般持續時間不會超過1小時，但短時間內的劇烈天氣變化，在能見度降低、道路濕滑的雙重影響之下，往往會導致連環車禍等狀況。

Squall-in out from the top of One World Trade. pic.twitter.com/xpBQcJLgxG — kris (@kmobsky) December 18, 2019

氣象專家索伊達（Jake Sojda）說明，雪颮很有可能伴隨著有陽光的天氣後出現，降下的雪會先融化，緊接著在太陽消失後凍結，同時持續降雪，「大雪會讓道路表面溫度迅速降至零下。」

這場雪颮來襲的畫面被許多紐約民眾直擊，拍下雪颮「吞沒」街道高樓的一幕。只不過，此一景色也造成災情，賓州80號洲際公路18日發生連環車禍，共計30輛車受到波及，造成2人死亡，數十人輕重傷，部分路段直到19日都還處於關閉狀態。

Here's my 20-second time lapse of the snow squall in NYC — you can see it approaching from New Jersey pic.twitter.com/RCTi1AmWNC — Brian Stelter (@brianstelter) December 18, 2019