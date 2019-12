「雪颮」吞噬紐約街頭！能見度瞬間降　賓州連環車禍2死數十傷

▲ 約有1600萬名美國人收到來自國家氣象局的雪颮警報。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國紐約等地18日下午受到「雪颮(ㄆㄠˊ)」(snow squall)侵襲,這一波伴隨強風而來的猛烈大雪,讓能見度迅速降低、道路在短時間變得濕滑,甚至在賓州引發重大連環車禍,造成2人死亡,數十人輕重傷。

綜合CNN等美媒報導,雪颮通常出現在白天,因對流旺盛帶來大雪,且來得又急又快,儘管一般持續時間不會超過1小時,但短時間內的劇烈天氣變化,在能見度降低、道路濕滑的雙重影響之下,往往會導致連環車禍等狀況。

Squall-in out from the top of One World Trade. pic.twitter.com/xpBQcJLgxG

氣象專家索伊達(Jake Sojda)說明,雪颮很有可能伴隨著有陽光的天氣後出現,降下的雪會先融化,緊接著在太陽消失後凍結,同時持續降雪,「大雪會讓道路表面溫度迅速降至零下。」

這場雪颮來襲的畫面被許多紐約民眾直擊,拍下雪颮「吞沒」街道高樓的一幕。只不過,此一景色也造成災情,賓州80號洲際公路18日發生連環車禍,共計30輛車受到波及,造成2人死亡,數十人輕重傷,部分路段直到19日都還處於關閉狀態。

Here's my 20-second time lapse of the snow squall in NYC — you can see it approaching from New Jersey pic.twitter.com/RCTi1AmWNC