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11月外銷訂單連13黑　年減6.6%減幅再擴大

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12月外銷訂單連13黑　經部：減幅收斂「憂中帶喜」

▲經濟部表示，下半年進入備貨旺季，預期全年訂單金額年減幅度可收斂到4%至6%之間。圖為經濟部統計處長黃于玲。

記者林淑慧／台北報導

經濟部統計處今（20）日公佈11月外銷訂單統計，訂單金額為445.3億美元，年減6.6％，為連續13個月負成長走勢；經濟部統計處長黃于玲表示，在歐美年終消費旺季備貨需求，以及半導體業者先進製程具競爭優勢下，有助外銷接單回穩。

全球貿易成長放緩，美中貿易紛爭不確定因素未除，黃于玲表示，受惠於手機及穿戴裝置新品上市，以及5G等新興科技應用帶動，預期全年訂單金額年減幅度可收斂到5.3%至5.5%之間。

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按貨品別觀察，黃于玲指出，資訊通信產品因去年部分國際品牌智慧手機新品上市時間較晚，比較基數高，且今年產品平均價格相對較低，加上筆電及平板電腦備貨時程提前，致年減8.1%。

電子產品方面，受惠於5G 通訊、人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求擴增，加上穿戴裝置陸續推出新品，帶動晶圓代工、IC 設計及印刷電路板等供應鏈需求成長，致年增2.2%；光學器材因中國大陸面板產能開出，市場供過於求，面板價格低於上年同期，加上背光模組接單減少，致年減11.0%。

黃于玲指出，傳統貨品方面，受美中貿易紛爭影響，全球景氣走緩，市場需求疲弱，加上塑化產品及鋼品價格下滑，接單均為負成長，其中基本金屬年減19.2%、塑橡膠製品年減8.0%、化學品年減18.7%、機械年減9.3%。

展望未來，雖全球經濟成長放緩，國際市場需求疲弱，惟美中貿易紛爭暫時緩和，有助全球貿易情勢回穩，加上農曆春節備貨需求增溫，與5G 通訊、人工智慧、高效能運算、物聯網、車用電子等新興運用加速擴展，可望挹注外銷接單成長動能。

至於全年外銷訂單能否轉正？黃于玲表示，依據估算，若10至12月每月接單金額達543億美元以上，才有機會全年轉正，但她坦言「要達成的挑戰很高；針對12月外銷訂單預估，訂單金額估為428億至438億美元，年減1.6%至3.9%，表現將較去年同期持平。

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