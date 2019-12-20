明年基本工資漲、中小企業需特約醫護入廠　勞動新制讓你一次看

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（20）日公布明年起將上路的多項元旦勞動新制，其中包含外界最關心的基本工資調漲、補助中小企業辦理臨場健康服務、行動支付繳納審查費、擴大勞工法律扶助之範圍等。

勞動部指出，自明年元旦起，每月基本工資由2萬3,100元調整至2萬3,800元，預估約有183.26萬名勞工（本勞136.71萬名，外勞46.55萬名）受惠；時薪由150元調整至158元，預估約有48.33萬名本國勞工受惠。一旦基本工資調升就會牽涉勞健保、勞退提繳，勞工保險投保薪資分級表、勞工保險投保薪資分級表同步做出修正，明年起生效，勞保局將主動依修正後勞保、勞退分級表逕行調整。

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另外，勞動部表示，根據職安法事業單位同一工作場所勞工總人數在100人至199人者，自明年元旦起應依法特約醫護人員辦理臨場健康服務，為減輕中小企業負擔並協助落實法令規定，針對勞保投保人數在199人以下者，職安署將補助每次特約臨場服務費用80%(最高補助15萬元/年)，或補助專職僱用護理人員每月薪資1/3(最高補助20萬元/年)。

其餘的勞動新制有，曾從事石綿作業的勞保被保險人為相關職業病高風險群，為了及時發現，明年起當事人可填妥申請書並以切結石綿作業經歷的方式，自行向勞保局申請預防職業病健康檢查；「15歲以上未滿18歲的未就學、未就業少年」參加技術士技能檢定，可以申請學、術科測試費、報名資格審查費和證照費補助。

還有推行以電子公文送達僑外學生申請的工作許可函；明年1月下旬開始提供台灣Pay行動支付繳納聘僱外國人申請案件審查費；雇主聘僱外國人申請案件可線上申辦；為因應「勞動事件法」上路，擴大勞動調解程序及工會集體訴訟納入訴訟扶助範圍，以持續完善訴訟扶助措施，保障勞工應有權益。