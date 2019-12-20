台指期震盪洗盤　分析師：無負面利空消息、指數高檔震盪

▲台指期12月20日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（20）日開盤上漲32點，來到12,063點，不料，9點過後卻一路下跌，最低一度來到11,951點，下跌80點，但9點30分過後，卻又突然急拉，甚至一度翻紅，高低點相差112點。直到尾盤，又下跌52點，終場以11,979點作收，走勢相當戲劇化，投資人心情大洗三溫暖。

與現貨相較，正價差19.92點。展望後市，凱基證券期貨分析師表示，台指期今天持續下跌，主要還是因為先前漲太多的因素，現在只是再拉回整理，目前看來，在短期內還是偏向區間震盪。

請繼續往下閱讀...

分析師表示，昨天台積電除息，今天又持續下跌，因台積電在台股權值占了24%左右，每當台積電跌1%，台股大約要跌30點，目前台積電股價大幅度拉回，且電子股占台股的成交比大約落在6、7成左右，所以就會導致台指期的盤勢無法往上。

另外，分析師也說，外資也呈現明顯調節台積電的情況，過去4天，外資單台積電就賣超5萬張以上，不過，從目前短線來看，雖然電子股進入震盪的狀況，但接下來指數也不至於走跌，因為整個技術面、資金面以及明年的展望，都還是正向的，目前盤勢定調為漲多後的拉回整理。

分析師也說，下周面臨聖誕假期，根據以往經驗，成交量都會在這個時候降下來，基本上會掉到月均量以下，因此指數不易再往上，大跌也不太有可能，主要是投資市場沒有出現負面利空消息，高檔整理情況比較大。

分析師建議，以12月13日的多方缺口位置，11,9132-11,875點間做觀察，若還在這個區間或以上做震盪，都還是有利於操作，如果一旦跌破11,875點，就建議等明年元旦過後，外資休假回來後再操作比較合適。