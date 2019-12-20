高盛擬認罪！針對馬來西亞前首相納吉「一馬弊案」　支付20億美元與美司法部和解

▲高盛正就一馬發展公司弊案與美國司法部達成協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合外電報導

高盛集團擬支付約20億美元（約新台幣609.1億）罰款，就一馬發展公司（1MDB）洗錢案與美國司法部達成協議，並認罪。

綜合外電報導，目前談判尚未完成，但下個月可能會達成協議。知情人士透露，高盛與美國官員正在談判和解，高盛在亞洲的一家子公司將因違反美國賄賂法而認罪。此外，和解協議也要求高盛委任獨立監察員，以監督及提出建議改善內部監控程序。

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1MDB（1Malaysia Development Berhad）是馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）於2009年創立的國家主權基金，但後來卻爆發，資產遭侵吞45億美元，將近新台幣1400億元，納吉與親信私人銀行帳戶都被控有不明資金流入，面臨最高20年的坐牢刑罰，但納吉始終否認涉案。

由於高盛在2012年至2013年間，協助該公司發債集資65億美元，使得高盛在此事件中扮演的角色備受關注。

《華爾街日報》報導，根據和解協議，高盛亞洲子公司將支付罰款，並對挪用超過45億美元公款視而不見，認罪。據《彭博》說法，銀行經常讓子公司對不法行為認罪，以避免母公司認罪而對業務造成影響。至於罰金部分，本月初有報導指出，美國司法部考慮就此案裁處高盛15億至20億美元的罰款，該金額較一些分析人士的預估來得低。

除美國司法部外，高盛目前也就此案與馬來西亞當局談判。馬來西亞財政部長今年1月曾表示，高盛若同意賠償75億美元，吉隆坡當局願意撤告，不過10月有消息指出，大馬和高盛討論以約20億至30億美元達成和解。