李復甸／陳師孟、許宗力各打五十板

▲監委陳師孟（左）將約詢盼馬英九無罪的法官，引來司法院長許宗力（右）認為監委不該干預司法。（圖／資料照）

監察委員陳師孟擬約詢判馬英九洩密案無罪的承審法官，法官協會日前發聲明強調，為秉持捍衛審判獨立的立場，同步發起全國性連署，抵制任何濫權干涉司法審判的作為。司法院長許宗力透過新聞稿表達捍衛審判獨立的立場，認為監委固然可就違反風紀、濫權羈押、無故積案等情況對法官行使調查權，但有關審判核心事項，自然有審級救濟制度因應，為維護審判獨立，不應由監委擅自干預。輿論更是大幅度的對陳師孟表示不滿。

然而，司法與監察職權之爭由來已久。民國42年司法行政部部長林彬與監察委員為此，尖銳交鋒。林彬主張「五權分立重在分工，而不在互相制衡。監察院當然不能侵越其他治權的範圍。」陶百川則認為：「監察院當然不是法院，不得參與審判。如有監察人員對法官要求某案應如何判法，法官自可置之不理。但監察人員到法院去調閱案卷，查詢案情，都是因為有人控告有關法官違法失職或枉法瀆職。監察院為調查真相，以便決定該法官應否負法律責任，應否予以糾彈，有時自不能不調閱案卷，查詢案情。」

爭論到民國44年，司法行政部常務次長查良鑑就陶百川委員的意見，作成建議。到45年2月7日確定「法官依法獨立審判，監察院依法行使監察權，在憲法各有其依據。為求監察權之順利行使，兼能維護司法獨立的精神，監察院自可儘量避免對於承辦人員在其承辦期間實施調查。但如認承辦人員有枉法失職之具體事實，需要即刻調查者，自得斟酌情形，實施調查。」

刑法第124條尚有「枉法裁判罪」，豈可讓法官排斥一切監督？若監察權無法對枉法裁判作成糾彈並移送偵查，司法一旦偏頗甚或侵害人權，將如何救濟？法官獨立審判當然不容政治力干預，監察委員依憲更必須超出黨派獨立行使職權。在監察與司法各自堅守分際的狀況下，制度並未准許司法不受監察節制。

立法院日前通過國家人權委員會之設置，可見民意支持以監察權來保障人權。紀錄上，江國慶、徐自強、鄭性澤、王淇政與洪世緯等案，都在判決確定後，甚至在排隊等候執行死刑時，被監察院提出質疑得到再審，而被判無罪開釋。若監察院不能調查司法，這樣冤案如何處理？冤案就該冤死嗎？監察院沒有第四審的權力，但是卻有司法糾錯的責任。

監察委員若以報恩復仇為念，選定特定案件，執意挑釁制度，便多所不宜。司法院以政治意識，任意駁回監察院提出釋憲聲請，難道又對了嗎？法官在法庭中大剌剌宣揚個人政治理念，事後法院拒絕當事人索取法庭錄音，刻意包庇特定法官，難道又對了嗎？

法官、檢察官、監察委員都是社會正義之所倚賴，遵循職業倫理，各自堅守分際，是最重要的前提。許宗力在高談捍衛審判獨立之時，有過自我省察嗎？陳師孟在行使監察調查權時，過得了無私一關嗎？執行司法與監察工作，必須放下凡俗的自我，避免情緒，客觀無私地遂行職務，這該不是困難的事。（本文轉載自《中國時報》）

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●李復甸，中國文化大學法律研究所教授。以上言論不代表本報立場。