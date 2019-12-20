紐西蘭槍枝回購計畫結束　未來違法者可處5年徒刑

▲ 紐西蘭基督城槍擊案在今年4月開庭。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

紐西蘭今年3月發生基督城槍擊案，造成51人死亡、數十人受傷。總理阿爾登（Jacinda Ardern）在事後宣布，將立法禁止擁有與購買半自動步槍（military-style semi-automatic guns）和突擊步槍（assault rifles），並會撥款2億紐幣（約新台幣40億元）的預算，分階段收購現有的槍枝，現在收購計畫將於當地時間20日晚上8點截止。

紐西蘭先前對於槍枝管制方面相當寬鬆，只要年滿16歲並經過身家調查與安全訓練之後，就可以申請擁槍執照，且在購槍時不需登記姓名，這也導致警方無法掌握確實的槍枝數量。根據調查，紐西蘭人口不到500萬，國內卻至少有150萬支槍，擁槍率在世界排名第17。

CA Town Spends $40,000 on Buyback, Including Gun That Doesn't Work https://t.co/Ma5vxOqtjH by @AWRHawkins #GunBuyback #California — CrossBreed Holsters (@CBHolsters) 2019年12月17日

警方表示，實施計畫至今，已經收繳5萬6350支槍枝和18.8萬個相關零件，計畫將在20日截止，並且不會延長，接下來被發現違法的人將失去槍枝許可證，並且可面臨最高5年的有期徒刑。

根據紐西蘭持牌槍支擁有者理事會（COLFO）估計，大約有17萬支槍械違反新法。紐西蘭槍支管制局（NZ Gun Control）的發言人赫拉·庫克（Hera Cook）表示，由於急於實施和意識形態的影響，有反對改革的擁槍主義者大肆批評，讓計畫看起來並不是那麼成功。

槍枝的收購只是改革計畫的第一步，目前議會已經收到第二階段計畫的提案，內容包含建立更嚴謹的擁槍資格審查，並確保每一支槍的流向都可以準確掌握。