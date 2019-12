紐西蘭槍枝回購計畫結束　未來違法者可處5年徒刑

▲ 紐西蘭基督城槍擊案在今年4月開庭。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

紐西蘭今年3月發生基督城槍擊案,造成51人死亡、數十人受傷。總理阿爾登(Jacinda Ardern)在事後宣布,將立法禁止擁有與購買半自動步槍(military-style semi-automatic guns)和突擊步槍(assault rifles),並會撥款2億紐幣(約新台幣40億元)的預算,分階段收購現有的槍枝,現在收購計畫將於當地時間20日晚上8點截止。

紐西蘭先前對於槍枝管制方面相當寬鬆,只要年滿16歲並經過身家調查與安全訓練之後,就可以申請擁槍執照,且在購槍時不需登記姓名,這也導致警方無法掌握確實的槍枝數量。根據調查,紐西蘭人口不到500萬,國內卻至少有150萬支槍,擁槍率在世界排名第17。

