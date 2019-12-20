台積電、鴻海跌逾1%拖累　台股收盤下跌59點失守1萬2千點

▲ 台股收盤失守1萬2千點。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（20）日持續在平盤下震盪，台積電表現疲軟拖累大盤，讓指數跌破1萬2千點，最低來到11,937點。雖跌深之後指數回到1萬2千點附近震盪，但尾盤被台積電、鴻海拉大跌勢，終場收在11,959點、下跌59點或0.5%，成交量1,687.19億元。

台積電（2330）除息第二日仍持續走低，終場收在329元、下跌1.79%，跌破10日均線。

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鴻海（2317）開高走低，收盤在91.1元、下跌1.19%。股王大立光（3008）開高後在平盤上下震盪，收盤在5030元、下跌0.59%。

電子三雄全數走軟，台塑四寶則表現相對穩健。台塑（1301）、台化（1326）收盤漲幅超過1%，台塑化（6505）收漲0.4%，南亞（1303）則收於平盤。

▲ 台股今日表現較弱。（示意圖／記者湯興漢攝）

被動元件在今日成為盤面亮點。里昂證券將被動元件龍頭國巨目標價喊至500元，國巨（2327）股價盤中一度衝破400元，收盤則收在389.5元、上漲1.7%。其他被動元件股如鈞寶（6155）攻上漲停，大毅（2478）漲5.54%、奇力新（2456）上漲3.69%，華新科（2492）、凱美（5317）收盤漲幅也都在2%以上。

台新投顧副總黃文清表示，台股因漲多開始出現震盪，權值股有獲利賣壓，加上市場信心有些停滯，因此壓抑台股表現，但其他非電子股還是有不錯表現。

黃文清指出，近期外資有點停滯不前，之後要持續關注外資動作，除非外資有大動作賣超，否則短期都會維持震盪格局，另外他認為，震盪之後也還是有機會再向上攻堅。

在投資策略部分，黃文清指出，可以留意非電子族群，像是有集團作帳行情，或是傳產部分的紡織、塑化、工具機、汽車與其零組件相關等個股，都有機會輪動。

而對於今日被動元件的漲勢，黃文清認為，這部分比較屬於資金的輪動，因12月以來法人都是找基期較低、股價相對落後、但基本面有好轉的標的，這也顯示了市場還是有機會的。