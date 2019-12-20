泰大媽硬試穿內褲　老闆氣po上網反爆紅「賣到斷貨」

▲泰國大媽硬要試穿內褲。（圖／翻攝自微博）



實習記者周依儒／綜合報導

購買內褲時為了確保衛生問題通常不會提供試穿的服務，在泰國北欖府的Somboom市場裡有一位大媽硬要試穿，直接將攤位上的內褲套在自己的褲子外面，雖然不是直接穿上，但無禮又沒衛生的舉動還是讓老闆氣得直接錄影並上傳到網路上。

▲泰國「大媽款內褲」在網路上爆紅。（圖／翻攝自微博）



影片中可以看到，這名大媽穿著肉色的褲子逕自穿上攤位的內褲，穿好後還拿起眼前的鏡子照照看是否合身，最後竟然還套著未結帳的內褲繼續在花車前面東挑西挑，讓人看了超傻眼。離譜的是，影片中的掌鏡者也就是老闆，都已經邊拍邊出聲制止試穿，但只見大媽彷彿沒聽到似的繼續採購、試穿。

老闆氣的將影片po到網路上，原本是打算撻伐大媽粗魯的行為，但沒想到這支影片卻在網路上爆紅，結果吸引超多故客前來購買「大媽款內褲」；不但讓這款內褲供不應求，也讓老闆每天賣內褲賣到斷貨。

▲老闆最後拍了一支影片感謝大媽帶來的商機。（圖／翻攝自微博）



結果最後反而是老闆自己拍了一支影片送給這位「內褲大媽」，並打算要附贈100件內褲感謝她帶來的商機。另外，也有許多網友笑稱，「之前流行內衣外穿，現在是內褲外穿」、「大媽這輩子不用再買內褲啦」、「『 泰』好笑」。

▼影片取自搜狐視頻，如遭刪除請見諒。

