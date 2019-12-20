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「免費環遊世界」年賺165萬！超夢幻工作唯一任務：替老闆拍IG照

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▲澳洲雪梨27歲百萬富翁勒普雷（Matthew Lepre）創立電商公司Ecom Warrior Academy，以年薪5.5萬美元的薪資（大約新台幣165萬元）雇用一名私人攝影師，一起環遊世界、拍攝完美的Instagram照片。（圖／翻攝Instagram／matthewlepre）

▲澳洲27歲百萬富翁勒普雷（Matthew Lepre）以年薪5.5萬美元的薪資雇用私人攝影師，一起環遊世界、拍攝完美的Instagram照片。（圖／翻攝Instagram／matthewlepre）

記者吳美依／綜合外電報導

來自澳洲雪梨的27歲百萬富翁勒普雷（Matthew Lepre）於18日宣布，將以年薪5.5萬美元的薪資（大約新台幣165萬元）雇用一名私人攝影師，一起環遊世界、拍攝完美的Instagram照片，可以帶一名朋友同行，食宿與機票完全免費，「只需要一部智慧型手機！」據了解，他一手創立電商公司Ecom Warrior Academy，事業蓬勃發展的同時仍到處旅行。

勒普雷18日發文，「現在要雇用一名私人攝影師，在我環遊世界的時候，幫我拍攝Instagram照片。我會讓你帶著一名朋友（我支付所有費用），不需要經驗，給付全職薪資，只需要一部智慧型手機！」他向將近21萬名粉絲表示，只要分別關注其個人與公司的IG帳戶，並在下方留言標記一名想要一起度假的朋友，再透過超連結提交履歷即可，「祝你們好運！2020年5月31日宣布贏家！」

勒普雷接受《每日郵報》採訪時表示，願意為這個職缺每年支付5.5萬美元的薪資，「過去一年，我設法發展事業，同時到阿拉伯聯合大公國、印尼、美國、紐西蘭、義大利、法國、西班牙、瑞士與泰國旅行，直到現在都靠著我最好的朋友米契（Mitch）用手機幫我拍照。」他坦言，生意規模迅速拓展，如今需要好友加入其他領域的工作，「所以我現在向全世界發出公開呼籲，希望有人能夠擔任這個角色。」

根據《人物》（People），勒普雷提到，私人攝影師必須持有有效護照，時間安排靈活，允許新員工在最後一刻加入旅程，最重要的是，知道怎樣拍出超完美的IG照片，「幾周以前，我被米蘭一家大型電視台邀請採訪，所以我必須放下一切，跳上飛機，才能在3天之後旅行到世界的另外一端。」他承認，自己的行程規畫總是非常瘋狂，隨時隨地都有可能出發到世界各地，「被選上的人將會需要對自己的生活安排很有彈性，也要可以加入我的生活。」
 

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