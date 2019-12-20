投資台灣正夯　經部：前11月僑外投資額年增近二成

大陸商務部發言人高峰19日表示，中美雙方在平等和相互尊重的基礎上，就第一階段經貿協議文本達成一致，雙方經貿團隊正在就協議簽署等後續工作密切溝通。也在同一天，大陸國務院19日公佈第一批對美加徵關稅商品第二次排除清單，自2019年12月26日至2020年12月25日，不再加徵為反制美301措施所加關稅。