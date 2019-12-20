投資台灣正夯　經部：前11月僑外投資額年增近二成

▲經濟部投審會今（20）日發佈最新統計，今年前11月核准僑外投資金額達102億餘美元，較去年同期成長將近二成。（圖／記者湯興漢攝）
記者林淑慧／台北報導
中美貿易戰延燒，不只台商加快回台腳步，外商也看好投資台灣。經濟部投審會今（20）日發佈最新統計，今年前11月核准僑外投資金額達102億餘美元，較上年同期成長將近二成，包括台灣美光半導體、沃旭能源等大型風力發電商，均有加碼投資。
依據經濟部統計，今年1至11月核准僑外投資件數為3,698件，較上年同期增加10.62％；投(增)資金額計美金102億919萬8,000元，較上年同期增加19.97％。
官員指出，今年以來僑外投資案中，較大投資金額者包括：荷商Micron Technology B.V.以約21.23億美元增資台灣美光半導體股份有限公司；英屬維京群島商KOHL Holdings Ltd.(美國Alphabet集團)以約8.35億美元增資特許投資顧問股份有限公司；以及德商Yunlin Holding Gmbh增資允能風力發電、丹麥商Orsted Wind Power TW Holding A/S增資沃旭能源等大型風力發電投資，合計約11億餘美元。
另外，依據統計，今年前11月我核准新南向國家來臺投資件數為590件，較上年同期增加0.17％，投資、增資金額達8億9,734萬4,000元美元，較上年同期增加166.30％；官員並指出，澳大利亞及新加坡來臺投資金額均較去年同期大幅成長。
對中國大陸投資方面，經濟部表示，今年前11月核准對中國大陸投資件數為558件，件數較上年同期減少12％；核准投(增)資金額計美金37億2,464萬4,000元，較上年同期減少53％；官員進一步說明指出，顯見受美中貿易衝擊，臺商赴陸投資意願已大幅降低。