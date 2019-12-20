勞動部公布未足額進用身障者名單　富邦人壽、星展銀行皆上榜

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（20）日公告108年9月全國未足額進用身心障礙者義務機關（構）名單。未足額進用單位計1,765家，占總應進用家數10.07%，其中公立單位28家，私立單位1,737家，其中私立未足額單位排名第1的富邦人壽保險股份有限公司及星展（台灣）商業銀行股份有限公司，皆不足進用13人。

勞動部指出，截至9月止，全國依法須進用身心障礙者的義務機關(構)計1萬7,536家，應進用身心障礙者5萬8,131人，實際進用8萬3,198人，超額進用2萬5,067人。未足額進用單位計1,765家，占總應進用家數10.07%，其中公立單位28家，私立單位1,737家；不足進用人數合計2,503人，其中公立單位不足29人、私立單位不足2,474人。

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而再公立未足額單位中除國立草屯高級商工職業學校因身心障礙員工退休而未及進用人力致不足進用2人外，其餘單位均不足進用1人，該校已進用兩名多重障礙身障員工擔任文書工作並再12月足額進用。

而在私立未足額單位排名第1的富邦人壽及星展商業銀行2家法定應進用人數分別為272人及23人，皆不足進用13人，星展商業銀行已持續開放職缺，富邦人壽也訂定招募計畫徵求有志在金融服務的身心障礙朋友加入。

最後，勞動部也說，勞動力發展署各分署及縣市政府等300餘個就業服務據點均可提供就業媒合服務，對於有個別化職業重建需求的身心障礙者，地方政府也運用各項職業重建服務包括職業輔導評量、職業訓練、支持性及庇護性就業服務等資源，協助其提升就業競爭力及投入職場就業。

另外，雇主也可運用政府補助措施及職務再設計等協助，提供更多身心障礙人士可從事的職務工作。民眾若想瞭解更多求職徵才訊息及協助措施，可進入「台灣就業通網站」查詢。

