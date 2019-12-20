私刑影片曝光！搞大兄弟女友肚想「用錢解決」　17秒後慘趴鈔票散一地

▲一部17秒的私刑影片在網路瘋傳，地上遍布血跡和鈔票，影片中的男子也遭狠狠羞辱。（圖／鏡週刊提供，下同）
圖、文／鏡週刊
就算兄弟之間感情再好，也不能隨便玩弄朋友妻，甚至還把她「搞到懷孕」！近日有一名男網友po出一段「動用私刑」的影片，其中地上充滿血跡，為的就是要教訓這個讓自己戴綠帽的好兄弟，而影片中灑落的錢就是朋友想「付錢了事」走人的證明，引起許多網友討論。
日本近日瘋傳這部「私刑」影片，影片中的男子走近另一個跪在地上的人，並且用酒澆在他的頭上，只見那名被澆的男子不斷用日文道歉，但拍攝影片者還是非常憤怒。仔細還可以看見附近的雪地上有許多紅色血跡，以及許多錢，讓人好奇究竟發生什麼事。
根據了解po出影片的「冬蛍」就是事主本人，他的女友被自己的好兄弟給上了，甚至還不小心懷孕，知道此事的他憤怒不已，但還是決定與對方好好談談。沒想到自己的好兄弟卻強調，是女方「合意」才做的，還強調事情可以「用錢解決」。
好兄弟的推特上，卻非常嗆的寫「冬蛍君好像超生氣的」並附上一張手拿大把鈔票的照片，似乎認為用錢真的能解決這一切，接著就傳出了私刑影片，他不僅胸骨骨折，還多處受傷，後來更在推特上發文道歉，甚至貼出自己在醫院的照片，有網友大酸他這樣是「自業自得」。被戴綠帽的冬蛍後來也將雙方對話公開，也表示女友已經進行人工流產，正在休養中。
こいつ ( @YUI_OGULA )人の彼女孕ませといてヘラヘラ謝ってきたから半頃しにしたけど気がすまねえから晒す、何でも金で解決しようと思うのが気に食わねえ pic.twitter.com/Kv6hFHzdAM— 冬蛍 (@w_ifl) December 16, 2019
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