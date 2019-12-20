私刑影片曝光！搞大兄弟女友肚想「用錢解決」　17秒後慘趴鈔票散一地

▲一部17秒的私刑影片在網路瘋傳，地上遍布血跡和鈔票，影片中的男子也遭狠狠羞辱。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

就算兄弟之間感情再好，也不能隨便玩弄朋友妻，甚至還把她「搞到懷孕」！近日有一名男網友po出一段「動用私刑」的影片，其中地上充滿血跡，為的就是要教訓這個讓自己戴綠帽的好兄弟，而影片中灑落的錢就是朋友想「付錢了事」走人的證明，引起許多網友討論。

日本近日瘋傳這部「私刑」影片，影片中的男子走近另一個跪在地上的人，並且用酒澆在他的頭上，只見那名被澆的男子不斷用日文道歉，但拍攝影片者還是非常憤怒。仔細還可以看見附近的雪地上有許多紅色血跡，以及許多錢，讓人好奇究竟發生什麼事。

根據了解po出影片的「冬蛍」就是事主本人，他的女友被自己的好兄弟給上了，甚至還不小心懷孕，知道此事的他憤怒不已，但還是決定與對方好好談談。沒想到自己的好兄弟卻強調，是女方「合意」才做的，還強調事情可以「用錢解決」。

好兄弟的推特上，卻非常嗆的寫「冬蛍君好像超生氣的」並附上一張手拿大把鈔票的照片，似乎認為用錢真的能解決這一切，接著就傳出了私刑影片，他不僅胸骨骨折，還多處受傷，後來更在推特上發文道歉，甚至貼出自己在醫院的照片，有網友大酸他這樣是「自業自得」。被戴綠帽的冬蛍後來也將雙方對話公開，也表示女友已經進行人工流產，正在休養中。



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