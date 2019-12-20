年終獎金幾家歡樂幾家愁　國泰金：近4成上班族預期領不到1個月

▲根據調查顯示，近4成民眾認為年終獎金領不到1個月，較去年調查增加0.6%。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

每到歲末之際，上班族最期待的就是領到年終獎金，不過每次發放總是幾家歡樂幾家愁。根據國泰金（2882）最新調查指出，近4成民眾認為年終獎金領不到1個月，顯示民眾對年終獎金的預期較去年略為悲觀。

根據主計總處公布最新薪資概況，10月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬2,060元，成長率重回2%以上水準。

請繼續往下閱讀...

國泰金最新調查結果顯示，高達59.7%的民眾認為明年每月經常性薪資會維持不變，其中27.4%的民眾預期薪資成長在0至3%區間，僅4.9%的民眾預期加薪會超過3%。

另據主計總處統計指出，2019年企業發放年終獎金每人平均為7萬164元，約為1.69個月，其中年終發放月數最高的前3名行業出爐，金融保險業以平均3.49個月（獎金21萬4,691元）排名第一，再者是製造業平均領1.98個月、獎金7萬6,444元，最後是出版、影音製作、傳播及資通訊服務業（電信業）平均領1.72個月、獎金為10萬600元。

這次國泰金調查也發現，有55.6%的民眾預期年終獎金介於1至3個月，較去年調查減少0.4%，其中有37.1%的民眾則認為年終獎金不到1個月，較去年調查增加0.6%；整體來看，民眾對年終獎金的預期相較去年略顯悲觀。