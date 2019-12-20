臉書又爆大量個資外洩！2.67億筆用戶ID電話全被看光光　駭客可能來自越南犯罪集團

▲臉書又爆發大批用戶個資外洩事件。（圖／翻攝自Facebook官網）

財經中心／台北報導

Facebook又爆發數據外洩事件，據資安網站Comparitech最新報告指出，超過2.67億位Facebook用戶的個資，包括電話號碼、姓名、帳號，都暴露在一個資料庫中，任何人竟然不需密碼或任何身份驗證就能取得。

安全研究員Bob Diachenko發現此事，研判很可能是越南犯罪集團所為，或是透過Facebook開發人員的API盜取，因為API會跟App程式開發者分享一些訊息。另外，也可能透過自動機器人從Facebook個人資料中複製公開訊息，許多人的個資設定為公開，技術人員抓取並不是難事，而設群網站通常很難分辨合法用戶跟自動機器人的區別。

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12月14日，Bob Diachenko發現此事並回報，目前資料庫已經無法登入，但用戶個資已暴露近兩週，駭客論壇上甚至也可看到下載連結。

Comparitech警告，個資遭外洩的Facebook用戶，可能會遭到網路釣魚、垃圾郵件的騷擾攻擊，建議調整帳戶隱私設定，減少被陌生人抓取個資的機會。

Facebook新聞發言人證實，資料庫已經下線，並強調正在調查此問題，過去幾年來，曾經做過調整，加強對用戶個資的保護，這些個資很可能是在調整前就被搜集的。

這不是臉書用戶數據第一次外洩，今年4月，UpGuard的安全研究人員就曾發現超過5.4億筆臉書用戶紀錄，暴露在亞馬遜雲端伺服器上的公開資料庫，裡頭包含大量用戶詳細資料，包括人們的評論、喜好、姓名和Facebook ID。