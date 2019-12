發表歧視跨性別言論被炒魷魚　J.K羅琳聲援稅務研究員

▲ J.K.羅琳日前聲援歧視跨性別者而惹議。(圖/路透社)



實習記者周依儒/綜合報導

英國全球發展中心的稅務研究員瑪雅(Maya Forstater)因被指控發表了歧視跨性別者的言論,在今年3月未獲得公司續約導致丟了工作。不過日前哈利波特系列暢銷作家J.K.羅琳(J. K.Rowling)卻發文力挺瑪雅,表示不需要為了自己的認同而被開除,引起許多反對聲浪。

J.K.羅琳在自己的Twitter上寫到,「你可以打扮成自己想要的樣子,你可以打給你喜歡的人,你也可以跟任何同意你的成年人上床,在和平與安全中過上最美好的生活吧!但是開除一位女人只因為她支持認定性別是事實又是什麼意思?」且同時寫上了#IStandWithMaya(我支持瑪雅)和#ThisIsNotADrill(這不是在開玩笑)的標籤。

▲2019同志大遊行的跨性別團體。(圖/記者林敬旻攝)



貼文一出後,許多人立刻將J.K.羅琳的名字和「TERF」聯想在一起,認為她是「排除跨性別的基進女性主義者」(trans-exclusionary radical feminist),意指思想中具有排斥誇性別的女權主義流派。許多哈利波特的鐵粉也紛紛表達非常可惜,因為J.K羅琳.的貼文和小說內容完全背道而馳。

另外,J.K.羅琳在去年時曾對一則同樣歧視跨性別者的貼文按讚,內容描述跨性別女性就是「穿裙子的男生」,此舉也遭到許多批評。不過當時J.K.羅琳的公關則出面解釋是因為手機突然當機沒有用好所導致。

據悉,瑪雅被指控曾經轉發過許多關於歧視跨性別者的推文,包括她自己都曾發文說「男跨女的跨性別者參加婦女運動根本不公平而且不安全。」英國就業法庭則表示瑪雅無權忽視誇性別者的權利,並指她的發言不尊重人性尊嚴和他人的權利。

