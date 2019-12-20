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印度2歲男童鄰居家失蹤　屍體竟在洗衣機裡的「一堆衣服下」

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▲。（圖／取自免費圖庫Pixabay ）

▲印度2歲男童死於鄰居家的洗衣機中。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay ）

記者康心禹／綜合報導

印度旁遮普邦卡普塔拉（Kapurthala）的庫克蘭（Khukhrain）村17日傍晚發生一起案件，2歲男孩埃迪拉傑（Adhiraj）被發現死於鄰居家的洗衣機中。警方調查後發現，這是一起因感情糾紛而引起的他殺案件。

根據《印度快報》報導，埃迪拉傑17日與母親和4歲的哥哥一起到庫克蘭村探望外祖父母，並打算參加叔叔22日的婚禮。當天下午，埃迪拉傑和哥哥以及住在附近的女童3人一起到女鄰居曼普莉特的家裡玩耍，不到1小時後，埃迪拉傑的哥哥和女童走出鄰居家，卻不見埃迪拉傑的蹤影。家人隨後到處尋找埃迪拉傑，最後報警求助。

警方在查看了監控視頻後，來到曼普莉特家搜查，最後在洗衣機裡的一堆衣服下發現埃迪拉傑。埃迪拉傑隨後被緊急送往醫院，但醫生宣布他早已死亡多時。

警方調查後發現，埃迪拉傑的叔叔與鄰居曼普莉特有過一段戀情，由於無法忍受自己的愛人與別的女人結婚，曼普莉特在情急之下殺害年幼的埃迪拉傑，希望婚禮能因此被推遲。

埃迪拉傑的遺體目前已經被送往驗屍以確定具體的死因。警方也於18日逮捕曼普莉特，將展開進一步調查。

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