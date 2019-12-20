貿易戰牽動投資人信心　國泰金調查：經濟、股市樂觀情緒小跌

▲國泰金調查顯示，受到中美貿易戰影響，民眾對經濟、股市樂觀情緒下滑，風險偏好也跟著下降。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金（2882）今（20）日發布12月國民經濟信心調查結果，在中美貿易談判仍充滿不確定下，民眾對經濟、股市樂觀情緒小幅下滑，風險偏好稍微下降，未來中美貿易談判的實際進展，仍是維持民眾股市信心的重要因子。

國泰金今天公布最新國民經濟信心調查，12月景氣對策信號續呈黃藍燈，領先指標微幅上升，同時指標也有改善，景氣持續穩健。不過受到中美貿易談判的不確定性影響，12月景氣現況與展望樂觀指數同步小幅下滑，分別降至-5.8及-4.8。

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至於民眾的就業展望樂觀指數持續走升至-19.7，薪資上漲預期指數也受到提振，12月上升至4.3，也是今年以來新高；民眾對景氣展望樂觀程度走跌，略為影響大額消費意願指數降至5.2，但仍處在今年以來的高位，代表近期民眾消費意願仍穩健。

中美貿易談判儘管存有不確定因素，但國內、外機構對2020年全球經濟成長率下修壓力已趨緩，且近期台灣公布的經濟數據在內需支撐下相對穩健，12月調查結果顯示，民眾對於今年台灣經濟成長率的平均預期值，持穩在2.3%的水準，高達79%的民眾認為經濟成長率會達到2%以上，代表多數民眾認為明年經濟成長有望「保2」。

另在通膨方面，民眾平均通膨預期值為0.93%，且有61%的民眾認為明年通貨膨脹率將低於1%，顯示多數民眾並不擔憂今年有通膨壓力。

調查也指出，民眾股市樂觀指數小幅下滑至-7.8，主要是受到美國對大陸商品加徵關稅期限是否調整，以及後續雙方談判結果，投資人相對謹慎但偏樂觀，未來中美貿易談判的實際進展，仍是維持民眾股市信心的重要因子。