56%企業明年Q1開缺徵才　以填補流失人力、例行性徵才、業務擴編為主

▲1111人力銀行今公布明年第一季企業徵才意向。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

中研院經濟所日前公布明年經濟預測指數為2.58%，且以「外冷內溫」四字形容對明年經濟的整體看法，而1111人力銀行針對徵才企業進行調查發現，2020年第一季就業市場，有意徵才的企業占56.2%，較去年成長5.14%，需求人力以「全職」占最大宗。另有43.8%則表示明年第一季暫無人力需求。

而主要徵才原因為「填補流失人力」47.3%、「例行性徵才」30.5%及「業務拓點/擴編」15.5%。

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另外，有12.5%受訪企業「看好」景氣復甦，認為2020年會比2019年表現好，也但有21.4%企業坦言，「看壞」景氣下滑，另外有66.1%則認為2020年景氣持平，與今年差異不大。又與去年Q1同期比較，則今年看好與看壞的比例雙雙下修，而認為景氣持平的企業，今年則是明顯多出21%。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，從中央研究院估測的2020年台灣實質經濟成長率為2.58%，並調升2019年經濟成長率至2.62%，可以看出受惠於台商回台投資，加上轉單效應，在經濟面上有所助益，也間接拉升產業人力需求，企業頻頻釋出職缺，2020年第一季徵才有加溫跡象。

何啟聖也提醒，明年全球經濟前景仍因貿易紛擾尚未落幕，加上中國內需放緩日益明顯，台灣的擴張動也會受到影響而趨緩，又1月大選在即，國內政局情勢未明，更間接影響投資信心，以致多數企業仍保守看待明年景氣。