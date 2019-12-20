2億遊艇失火翻覆邁阿密碼頭　主人是男歌手馬克安東尼

▲消防隊出動多艘消防船滅火。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

一艘停靠在美國邁阿密華森島（Watson Island）的豪華遊艇在18日起火，由於船身長達120英呎（約37公尺）並翻覆，消防隊出動45名消防員到場救援，花費2個小時終於將火勢控制。經調查後發現，遊艇所有者為美國歌手馬克·安東尼（Marc Anthony），經紀人布蘭卡·拉薩爾（Blanca Lassalle）也出面證實。

The yacht that caught fire last night at the Island Gardens Marina in Miami belonged to Marc Anthony https://t.co/rjmH9cgczd pic.twitter.com/3tDiBoOzCX — Joel Franco (@OfficialJoelF) 2019年12月19日

消防員伊格納修斯·卡羅爾（Ignatius Carroll Jr.）表示，起火當下冒出濃煙，有7名船員在船上，所幸無人傷亡，救援過程必須想辦法不要波及其他船隻和碼頭，經過努力後火勢終於得到控制，而起火的原因仍有待調查，不過目前船體受到了很大的破損，已經完全沉入水中。

安東尼於1969年生於美國紐約州，是1990年代末期主要的薩爾薩（騷沙）音樂風格的明星之一，在1999年和2000年曾獲葛萊美獎最佳男歌手。

據當地媒體報導，這艘船價值約為700萬美元（約台幣2.1億元），有5個客艙，最多可容納12人。經紀人布蘭卡表示，安東尼當於與家人在一起並不在船上，沒有人受傷是最重要的事情，其他就不多做評論。