外資喊買！國巨股價突破400元　創14個月新高

▲國巨董事長陳泰銘。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

里昂證券19日出具報告，將被動元件龍頭國巨（2327）目標價喊500元，國巨股價今（20）日以394.5元開出、漲12元，早盤強勢衝破400元大關，最高來到404元，創下去年10月以來、近14個月以來波段新高。

國巨領軍下，被動元件今日齊漲，華新科盤中漲5元或2.99%逼近190元；凱美漲3.49%來到41.5元，大毅來到49元，漲3.15元或6.7%；奇力新漲近4%來到112.5元。

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報告指出，由於積層陶瓷電容（MLCC）價格在下半年走穩，以及併購基美（Kemet）話題發酵下，國巨股價短期內就反彈了86%。

報告指出，MLCC從10月以來趨穩，終端需求從庫存轉為備貨，通路商態度也開始積極。然而因人力短缺未解，通路商與終端客戶庫存去化，里昂認為供給吃緊情形到明年第1季會越來越嚴重，促使MLCC會有5-10%的漲價。

里昂更進一步預測，受到5G滲透率提高帶動智慧手機需求，讓MLCC在手機的密度也會大幅提升10-30%，明（2020）年到後（2021）年MLCC市場分別會有9%和10%的年成長。

里昂認為，國巨併購基美大大增加產品組合的多元性，國巨更因為基美，打入高端的車用、工業用及安防型應用，將分別為明（2020）年和後（2021）年增加9%和34%的每股盈餘（EPS）。