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下車後滑倒骨折　無助媽躺街上「凍僵苦等救護車6小時」身亡

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▲▼英國媽媽苦等不到救護車，6小時送醫後身亡。（圖／翻攝自birminghammail）

▲英國媽媽苦等不到救護車，送醫後身亡。（圖／翻攝自birminghammail）

記者錢玉紘／綜合報導

英國威爾斯庫馬曼村（Cwmaman）女子多娜（Donna Gilby）在17日出門看醫生，但外頭冰天雪地，她不小心滑倒，鄰居幫忙求救後，救護車竟然在6個小時後才抵達現場，無法移動的多娜只能躺在寒冷的街上等待，送醫後隔天就死於心臟驟停，留下一名11歲的女兒。

綜合英媒報導，17日早上8點左右，當時多娜剛下車，沒想到就絆倒了，跌在街道上，她的父親蓋瑞斯（Gareth Gilby）回憶，由於女兒傷得很重，沒有辦法移動，「我們一直打電話叫救護車，但是隨著時間過去，她逐漸失去意識，接線員告訴我們，他們有許多電話湧入，只能會盡快派人來。」

但是過了一個小時之後，還是沒有救護車來，鄰居和家人們只能用毛毯和衣物蓋住多娜，試圖保暖，蓋瑞斯提到，他們又再打了一次電話，「這次他們說正在盡力處理中，但無法確定救護車何時會來」。

沒想到，當救護車抵達時已經是下午2點左右，並且立即將多娜送往梅瑟蒂德菲爾（Merthyr Tydfil）的查理斯王子醫院（Prince Charles hospital），但是隔天凌晨，多娜不幸在醫院過世。蓋瑞斯難過表示，「我依然無法相信她就這樣走了，現在她的11歲女兒失去了媽媽」，多娜的姪子柏金斯（James Perkins）則說，「可憐的女孩，之後每個聖誕節都會讓她想起媽嗎」。

威爾斯救護車服務公司的執行長吉倫斯（Jason Killens）發布聲明表示，「很遺憾聽到吉爾碧女士的死訊，我們向她的家人們表示衷心的慰問，我們對於回應狀況的時間比預期還要長而感到抱歉，我們的救護車服務只在照顧人民，我們的員工跟病患及親屬一樣感到沮喪。」

吉倫斯提到，救護車等待時間過長顯現了整個計畫外醫療體系的問題，並不只有威爾斯，而是在整個英國，高度優先的「紅色警告」大量增加，加上醫院轉移延遲等現象，嚴重影響了盡速回應999緊急專線的能力。

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